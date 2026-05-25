馬辦家變 調查小組：未見金溥聰有馬授權書

前總統馬英九（左）與前國安會秘書長金溥聰（右）。（資料照）

馬英九基金會今年三月成立調查小組，調查前幕僚蕭旭岑、王光慈是否違反財政紀律。調查小組昨表示，蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。調查小組發言人李德維表示，調查過程中不平順，包括沒有看到前國安會秘書長金溥聰是否有馬英九的授權，沒有約談到當事人之一、董事高華柱等。

李德維受訪表示，過去一個月來，調查小組召開超過十場會議、約談六組不同人員。但調查過程中不平順，金溥聰是否有馬英九的授權，包括授權範圍、相關授權書等，都沒有看到；曾參與財政紀律事件，也擔任基金會的代理執行長高華柱，沒有約談成功。

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對於馬家人已向法院聲請「輔助宣告」，台北地院已分案。李德維指出，調查小組認為，這份調查報告依據董事會的決議，必須報告給董事會，再由董事會對外做出說明，並不是三人小組的職權。他們有看到馬家人的申請，也認為目前董事會的適法性是有問題的，是否要等法院做出裁決後，再召開董事會，他要提醒基金會在內的相關人員，不要逾越法律規定，董事會才是基金會的最高權力機構。

籲多了解事實再發言

非僅從個人意志出發

李說，基金會的指控是單方面的，不是摸到大象的鼻子就等於看到大象，必須把不同的面向拼湊起來，怎麼會光從基金會沒有入帳、有現金等狀況，就指控違反財政紀律，甚至馬英九還喊出貪污犯，橫看成嶺側成峰，了解事實更多的真相再來發言會比較好，而不是僅從個人的意志或想法出發，很遺憾基金會的指控，造成社會及馬英九付出這麼大的代價及成本。

至於調查報告有否事先向馬英九說明？李德維表示，沒有，董事會的決議，是三人小組調查完成後，再於董事會提出相關報告。由於目前法律爭議還沒有結論，董事會召開的合法性還有疑義，三人小組建議等董事會召開後，再由三人小組正式在董事會提出相關報告，由全體董事做出決定。包括是否接受、受理這份報告，以及如何向外界說明，是董事會的職權，不是三人小組或個人董事可以逕自決定。

李強調，大家都希望馬英九健康，希望可以維持馬英九的尊嚴，盼從人性的角度出發考量，對大家都好。

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