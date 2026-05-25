三人小組調查結果 和基金會掌握具體事證差距過大》蕭旭岑案 馬辦今開記者會還原真相

馬辦家變事件簿

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九基金會三人調查小組昨指出，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。不過，馬英九隨即聲明，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形，他委任基金會執行長戴遐齡、前國安會秘書長金溥聰等人，於今日召開記者會，向社會大眾說明一切相關事證。

金溥聰：受到排山倒海抹黑、妖魔化

金溥聰表示，自從蕭、王兩人被解職的事件曝光後，他受到排山倒海的各種抹黑及妖魔化，一下把他打成美國CIA的棋子、專門出來破壞兩岸和平交流，一下子又形容他是個邪惡影武者、回來奪權。他不明白一個基金會有什麼權可奪，只知道任何人都不應該因為馬總統的身體狀況，就欺負他、欺騙他。

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金溥聰指出，事發這兩個月來，馬總統每次和他互動，都非常難過、感慨萬千，並堅持一定要循法律途徑解決此事；對於董事會三人調查小組的蓄意延宕，疑是刻意包庇，他也深感無奈。「我非常明白馬總統希望維護自己一生最重視清廉操守的決心，也責無旁貸必須協助他處理好此事」。

馬昨聲明，針對蕭旭岑、王光慈涉嫌違法侵佔背信之事，經過馬英九基金會聘請的法律顧問及會計師協助內部深入調查後，已列舉出多項明確事證、人證及疑點。為進一步瞭解真相，基金會的董事會於三月二十七日特別由董事薛香川、李德維、尹啟銘成立三人調查小組，且基金會多次將本案相關事證資料提供給該專案小組，並期待該小組能詳盡閱覽資料並約談相關證人說明。

馬說，可惜經過長達近二個月調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查方向亦偏離法律要件，而最後的調查結果和基金會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。

由本會馬英九基金會顧問廖繼斌、瀛睿律師事務所黃翊華律師、誠品會計師事務所周志誠台北所所長及前國安會秘書長金溥聰陪同，分別向社會大眾說明有關本案的一切相關事證，同時循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任，以求全面澄清事實、破除不當流言，還原真相，讓社會公義得以伸張。

金溥聰表示，馬英九委託他釐清真相，他仍須對馬英九的付託有所交代，必須把這段時間協助調查所發現的各項事證公諸於世，交由社會公評。這是還馬英九堅持清廉的一個公道。

馬習會十週年研討 王光慈不讓馬參加

另外，馬英九去年臨時缺席「馬習會」十週年研討會，馬英九近日表示，那天他根本不知道有活動；金溥聰也說，馬總統根本不知道這件事。基金會員工證實，是在研討會前兩天，王光慈告知大家這次不讓馬參加活動，對外一切都按照「馬要去」的樣子來聯繫。

馬英九基金會三人小組聲明表示，無法證明蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。（資料照）

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