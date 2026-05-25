馬辦3人小組稱查無證據違反財政紀律 馬質疑蓄意掩蓋事實 將提告蕭旭岑王光慈

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，三人調查小組表示查無證據。對此，馬英九回擊表示，將循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任。圖為前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律，馬英九基金會調查小組昨表示，已完成該案調查報告，蕭旭岑並未經手基金會財務，而負責財務的王光慈提出相關帳務紀錄及憑據完整，無法證明蕭、王兩人確有違反財政紀律之情。對此，馬英九回擊表示，不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形；他將循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任。

李德維：無相關現金流入私人口袋

馬英九基金會日前成立三人調查小組，調查蕭旭岑、王光慈是否違反財政紀律。調查小組發言人李德維指出，歷時一個月又三天的調查，調查結果沒有積極證據可證明，相關現金款項有流入私人口袋。

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調查小組聲明表示，馬英九大姐馬以南已委任律師龍毓梅向法院聲請針對馬英九「輔助宣告」的裁定。有鑑於聲請結果與馬英九召集董事會是否合法息息相關，同時對召集合法性存有疑義的董事會，得否針對三人小組的調查報告進行討論與決議適當處理措施亦有重大關連，建議應待法院對於該聲請做出判斷後，再召開董事會商討調查報告。

馬不滿調查報告：與事證差距過大

對此，馬英九表示，經過長達近二個月的調查，三人小組不但沒有逐一約詢、調查的方向亦偏離法律要件，而最後提出的調查結果和基金會掌握的具體事證亦差距過大，令人遺憾。不得不質疑調查小組是否有基於私誼或特定目的蓄意拖延與掩蓋的情形。

馬英九強調，為秉持勿枉勿縱的公平原則，也維護他一生從政的清譽。他將循相關訴訟程序追究蕭、王兩人的責任。

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