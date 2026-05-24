川賴通話準備中？魯比歐：沒有消息可說明

美國國務卿魯比歐22日在瑞典受訪時被問及川賴通話的準備工作是否正在進行？他回應表示，「我今天沒有任何消息可向你們說明」。（路透）

美國白宮昨天表示，總統川普很快會就對台軍售案做出決定；至於川普日前向媒體坦言，他會在決定前與台灣總統賴清德談話，美國國務卿魯比歐廿二日受訪指出，目前沒有任何消息可說明。專家認為，「川賴電」若成真，代表台美將進入更高層次的戰略協調，台灣依然是美國印太安全布局的重要一環。

專家：川賴通話若成真

台美進入更高戰略協調

據中央社報導，美方知情人士透露，川普很快會就對台軍售案做出決定，但他也說，這些軍售案需要數年時間處理，與美國對伊朗的「史詩怒火」行動並無關聯，美軍擁有充裕的彈藥庫存，「足以滿足川普總統所有的戰略目標」。

請繼續往下閱讀...

美戰爭部首席發言人帕尼爾也透過聲明指出，一如所有潛在的對外軍售案及安全援助事務，細節皆由總統做最終決定，美國對台政策保持不變，並持續遵守符合「台灣關係法」的長期承諾。

美國代理海軍部長高雄近日在參議院聽證會上表示，美方目前軍火庫存充足，但為確保萬無一失，目前軍售案正處於暫緩階段，「當政府認為有必要時，對外軍售將會繼續進行」。據了解，部分媒體援引高雄說法稱其「宣布」暫緩對台軍售案，與事實不符。我國政府高層昨也指出，美方下批對台軍售的一四〇億美元項目，皆屬防衛型武器，美國為協助台灣強化防衛能力，並無理由不賣。

此前，賴總統回應媒體提問表示，若有機會與川普對話，他會強調提升國防力量、對美軍事採購，是維護台灣安全與台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能持續進行」。他也會向川普強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣政府不卑不亢、維持現狀，「台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法