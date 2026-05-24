趕進度 國防特別預算本週排審3天

國防特別預算案首批五項對美軍購案本週起排審三天，外委會民進黨籍召委陳冠廷受訪說，期待朝野都能理性、快速的審查，避免不必要的延宕。（資料照）

國防特別預算案首批五項對美軍購案本週起排審三天，鑒於海馬士多管火箭案首期款期限將在五月底到期，各界關注預算能否如期通過。民進黨立委王定宇昨天說，如果立院體認到國家安全的重要、無黨派之分就能審得完，許多在野黨立委也聲稱支持對美軍購，那應該很快會有共識。

陳冠廷：期待理性審查 避免延宕

首批對美軍購案包括海馬士、M109A7、ALTIUS無人機、標槍及拖式飛彈等五案，本週將由財政、外交及國防委員會聯席審查三天。國民黨立委徐巧芯昨天說，相關預算已經在審查，特別條例的預算也已排定時間；至於針對執政黨喊話速審國防預算，民眾黨立委王安祥則強調，在支持國防戰力的提升，且兼顧財政紀律的原則下，他仍將善盡監督的責任。

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針對海馬士的首期款期限，外委會民進黨籍召委陳冠廷受訪說，行政院已核定以「預算法」第八十四條為依據撥付，不會受到審議期程影響，但是特別預算非常重要，期待朝野都能理性、快速的審查，避免不必要的延宕。

王定宇受訪表示，若各方皆體認國安的重要，以及國防並無黨派之分，在野黨立委皆稱支持對美軍購，那應該很容易有共識，可以很快審完；但倘若以阻擋國防預算當作政黨惡鬥的方式之一，那就審不完。他強調，民調顯示六成民眾支持國防、僅二成民眾反對，主流民意已經很清晰，如果還有政黨罔顧民意、惡意阻撓，實在會令人質疑所為何來？

另針對美方重申川普總統很快將決定下批對台軍售，政府資深官員昨強調，台灣這批一四〇億美元軍購項目，皆屬防衛型武器裝備，美方若想要協助強化台灣防衛能力，沒有理由不出售。

徐巧芯對此表示，對中華民國來說一定是希望能夠盡快得到正面回覆，政府也應清楚告知我方態度，而非畏畏縮縮。王安祥則呼籲，國防部應儘速掌握確切資訊，同時準備因應方案。陳冠廷認為，對台軍售除了符合台美雙方利益，對於穩定美國及其東亞盟友信心也有幫助。

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