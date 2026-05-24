挺軍購遊行》爸媽帶小孩站出來 「挺國防、守護下一代」

抗議在野黨大砍軍購預算，昨天不少父母帶孩子參與「真和平，要國防」遊行。（記者方賓照攝）

民間團體昨在台北市發起「真和平，要國防」遊行，上萬名民眾頂著三十七度高溫湧入街頭，抗議在野黨封殺國防軍備，不少父母帶領孩子挺身而出，並強調若因恐懼而選擇沉默，未來將更無發聲機會，因此必須站出來挺國防、守護下一代。

昨天遊行的人龍綿延數百公尺，群眾沿途高呼「挺軍購、救國防」等口號，除了許多中年以上民眾，不乏穿著時髦T恤、背著斜背包、戴著潮流棒球帽的年輕面孔，部分家庭推著嬰兒車、或是牽著孩童緊跟隊伍，呈現出跨越世代、不分性別的景象。

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「不打造地獄景象 面對地獄景象就是我們」

來自苗栗的彭小姐與丈夫帶著兩名就讀國小的孩子參與。她受訪透露，網路社群在遊行前夕傳出滋事與安全風險訊息，她仍選擇帶領孩子挺身而出，「他們想要放出這樣子的風聲，就是希望我們會害怕，希望我們不要站出來表達我們的立場。」若因恐懼而選擇沉默，未來將更無發聲機會。

一名卅多歲年輕媽媽帶著約二歲女童參加遊行，表示希望把活動當成孩子的「戶外教學」，她希望在相對安全的情況下，讓孩子理解「爸爸媽媽跟其他大人正在做什麼」。

四十多歲許小姐指出，台灣在機械產業及AI等領域具備優勢，能快速與無人機、無人載具系統結合，有機會成為下一座「護國神山」，不理解藍白為何反對壯大自身產業。自己非常重視AI在C5ISR系統，因為這是當代軍備系統的大腦，若缺乏完整體系，台灣將無法即時應變，直言「不打造地獄景象，要面對地獄景象的就會是我們。」

四十多歲蔡小姐也說，台灣四面環海，必須具備自主防衛能力，對於藍白刪減國防相關預算，她坦言雖不意外，但仍對最終否決部分國防預算感到心寒，尤其是涉及台灣本土廠商與自主國防發展的部分，更讓她難以接受。

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