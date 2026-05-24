美跨黨派參議員：對台支持無談判餘地

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（見圖）及「參院台灣連線」共同主席、共和黨參議員提里斯等跨黨派議員，於華盛頓時間廿二日提出決議案，重申支持台灣關係法、美中三公報及六項保證為美台關係基石。（路透檔案照）

提決議案 重申力挺台灣關係法、六項保證

美國總統川普日前會晤習近平後表示，很快將針對新一批對台軍售做出決定，近日也稱將與台灣總統賴清德通話。對此，美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨及「參院台灣連線」共同主席、共和黨參議員提里斯等跨黨派議員，於華盛頓時間廿二日提出決議案，重申支持一九七九年「台灣關係法」、美中三個聯合公報及「六項保證」為美台關係基石，強調美方不會在對台軍售議題上與北京諮商，並呼籲川普政府正式通知國會已於二〇二六年一月預先批准、總額達一四〇億美元的對台軍售案。

籲川普放行140億美元軍售案

美國參議員夏亨、提里斯，以及共同提案人民主黨參議員昆斯、共和黨參議員柯林斯發布新聞稿指出，自一九七九年「台灣關係法」通過以來，美國國會一直在引導與確立美國對台灣及中華人民共和國的政策上扮演核心角色。美國決定與中華人民共和國建交是基於持續且重要的期望，即台灣的未來將透過和平方式決定。四十多年來，美國在跨黨派基礎上，持續向台灣提供防禦性武器，這些武器及美台安全合作，已成為應對中國軍事行動的有效堡壘。

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該決議案重申一九八二年雷根政府在「美國與中國關於美國對台軍售的聯合公報」背景下所確立的「六項保證」：第一，美國未同意設定停止對台軍售的日期；第二，未同意在對台軍售前先與中華人民共和國協商；第三，未同意在台灣與中華人民共和國之間扮演任何調解角色；第四，未同意修改「台灣關係法」；第五，未同意對台灣的主權歸屬採取任何立場；第六，不會對台灣施壓以促其與中華人民共和國進行談判。

美堅定與台灣人民站在一起

夏亨在聲明中表示，「美國對台灣的支持毫無談判餘地」，她批評川普在上週訪問北京期間，未能捍衛美國協助提供台灣防禦的義務，危險地削弱了對中國侵略的威懾力。她再次呼籲政府將已於二〇二六年一月預先批准、總額達一四〇億美元的對台軍售案正式通知國會。

提里斯指出，台灣是美國在印太地區最堅實的民主夥伴之一，面對中國共產黨日益加劇的挑釁，台灣在促進區域穩定、經濟安全與自由方面扮演關鍵角色；美國必須繼續堅定與台灣人民站在一起。

昆斯表示，自由開放的印太地區是美國安全的關鍵，台灣站在對抗企圖超越美國的中國政府的自由最前線；柯林斯則強調，四十五年來，「台灣關係法」引導了強健的美台夥伴關係，美國必須持續明確表示台灣未來應以和平決定，反對任何以武力或脅迫威脅台海和平穩定的企圖。

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