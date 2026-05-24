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    首頁 > 政治

    田弘茂：台灣面臨建立國家認同挑戰

    2026/05/24 05:30 記者方瑋立／台北報導
    由國史館與李登輝基金會共同主辦的總統直選卅週年討論會，昨在國史館舉行，右起館長陳儀深、總統府資政田弘茂及李登輝基金會董事長李安妮。（記者叢昌瑾攝）

    由國史館與李登輝基金會共同主辦的總統直選卅週年討論會，昨在國史館舉行，右起館長陳儀深、總統府資政田弘茂及李登輝基金會董事長李安妮。（記者叢昌瑾攝）

    國史館與李登輝基金會昨起舉辦為期二天的「總統直選卅週年──二〇二六年李登輝紀念學術討論會」。總統府資政、國策院院長田弘茂致詞時除推崇李前總統推動「寧靜革命」的貢獻，也示警全球正面臨「民主倒退」的挑戰，他也指出，台灣因特殊歷史背景、社會組成結構等因素，至今尚未完善建立國家認同的政治文化，是當前必須正視的重大問題。

    田弘茂引述美國學者觀點表示，民主政治的發展並非永遠進步，而可能「倒退」並進入衰退期。他歸納出民主面臨的三大挑戰：首先是政府治理能力可能面臨衰退，容易陷入由族群、宗教或新舊住民帶來的「國家與政治認同嚴重分歧」；其次是民粹主義在各國的興起；第三則是全球化經濟與AI等新科技發展，帶來嚴重的貧富差距與網路假訊息。

    示警全球陷民主倒退

    田弘茂坦言，台灣因特殊的歷史背景與社會組成複雜化，至今尚未能完善建立國家認同的政治文化，這是台灣當前面臨的重大問題。

    田說，李登輝在十二年任期內主導憲政轉型，推動國事會議、廢除臨時條款、終結萬年國會並促成總統直選。他推崇李登輝當年為了消滅黨內高層菁英所掌握的權力系統，對保守派採取了某種程度的「綏靖政策」，例如讓郝柏村擔任閣揆使其褪下軍裝，成功排除軍人政變風險，締造亞洲唯一的無流血民主轉型。李登輝所建立的台灣民主制度，最可貴的是造就了遠超多數歐洲國家的蓬勃公民社會。

    國史館館長陳儀深則說，相信各界關注「卅年」並非僅因數字，更因台灣的國際處境與當年一樣面臨中國政權的打壓，內部民主制度的運作也出現一些困難。國史館對於當年「直選」制度的形成、實踐及前後相關修憲，以及至今約卅年的民主經驗都深入檢討。他指出，當年中國的飛彈威脅、李登輝總統的應對以及美國政府的適時介入，也值得作為今日各方的借鏡。

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