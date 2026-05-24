為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    宋楚瑜重出江湖 帶領親民黨衝議員選舉

    2026/05/24 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

    親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

    親民黨主席宋楚瑜三月曾和前總統蔡英文視訊，蔡親自祝壽，外界關注綠橘互動關係。而宋近日也悄悄佈局親民黨二〇二六議員選舉，將在廿六日公佈第一波名單，目標是在桃園市組黨團，也會在北北基提名議員人選；親民黨將採精兵戰略，以勝選為目標，搶佔第三勢力政黨席次。

    26日公佈首波名單

    目標桃園市組黨團

    宋楚瑜曾獲聘總統府資政，並兩度由蔡英文指定代表台灣參加APEC。宋在三月的視訊中表示，他一直記得和蔡的合作，為兩岸和解、政黨和解，謝謝蔡以前給他很多的機會，讓大家一起共同努力，來堅持台灣民主的價值。當時就傳出有可能「綠橘合」，加上國民黨、民眾黨近日提名爭議不斷，民眾黨更是爆出退黨潮，宋研判今年親民黨應該有機會在第三勢力中嶄露頭角，因此將重出江湖，帶領親民黨衝議員選舉。

    據了解，親民黨廿六日將提名桃園大溪復興、龜山、中壢、八德和兩席原住民選區議員參選人，搶攻眷村票；基隆市則是繼續提名副議長楊秀玉，雙北等區名單則在當天揭曉。

    將獲親民黨提名參選桃園大溪復興的徐慈檉（二〇二二年曾代表民眾黨參選該區，現為國民黨籍）受訪表示，宋楚瑜的目標非常的明確，就是希望在桃園組成黨團，讓親民黨成為一個真正的第三勢力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播