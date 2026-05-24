宋楚瑜重出江湖 帶領親民黨衝議員選舉

親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

親民黨主席宋楚瑜三月曾和前總統蔡英文視訊，蔡親自祝壽，外界關注綠橘互動關係。而宋近日也悄悄佈局親民黨二〇二六議員選舉，將在廿六日公佈第一波名單，目標是在桃園市組黨團，也會在北北基提名議員人選；親民黨將採精兵戰略，以勝選為目標，搶佔第三勢力政黨席次。

26日公佈首波名單

目標桃園市組黨團

宋楚瑜曾獲聘總統府資政，並兩度由蔡英文指定代表台灣參加APEC。宋在三月的視訊中表示，他一直記得和蔡的合作，為兩岸和解、政黨和解，謝謝蔡以前給他很多的機會，讓大家一起共同努力，來堅持台灣民主的價值。當時就傳出有可能「綠橘合」，加上國民黨、民眾黨近日提名爭議不斷，民眾黨更是爆出退黨潮，宋研判今年親民黨應該有機會在第三勢力中嶄露頭角，因此將重出江湖，帶領親民黨衝議員選舉。

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據了解，親民黨廿六日將提名桃園大溪復興、龜山、中壢、八德和兩席原住民選區議員參選人，搶攻眷村票；基隆市則是繼續提名副議長楊秀玉，雙北等區名單則在當天揭曉。

將獲親民黨提名參選桃園大溪復興的徐慈檉（二〇二二年曾代表民眾黨參選該區，現為國民黨籍）受訪表示，宋楚瑜的目標非常的明確，就是希望在桃園組成黨團，讓親民黨成為一個真正的第三勢力。

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