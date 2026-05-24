民眾黨爆退黨潮》 藍：藍白任一方受傷 都是民進黨得利

民眾黨退黨潮

台灣民眾黨近日爆發退黨潮風波，黨主席黃國昌前天在臉書發文致歉，表示會持續檢討、改正。國民黨人士昨分析，國民黨絕不能夠見獵心喜，藍白是合作關係，只要有一方受傷，得利的都會是民進黨；國民黨立委羅廷瑋則說，飛機要逆風才會飛行，上空偶爾會遇到亂流，相信調整一下就會穩定。

不具名國民黨立委坦言，國民黨並不會因為民眾黨退黨潮，變成選票受益者，「國民黨絕對不能夠見獵心喜！」哪怕是部份流到國民黨這，其他還是會跑到民進黨那，不如讓這些選票留在民眾黨，而不是因民眾黨退黨潮，造成在野聯盟的選票被民進黨分掉。

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也有國民黨立委指出民眾黨的問題，「經營和揭弊不太一樣」。該立委表示，揭弊可以非常剛性，不留任何情面，但經營要做到軟中帶硬、硬中帶軟，不能鐵面無私，但又要讓大家看起來公平、講道理，要做到其實很辛苦。民眾黨在立院揭弊確實是第一名，但這樣的態度無法轉為地方的經營和選票。

黨內人士說，「難道大家不滿黃國昌，就會把票投給鄭麗文？」還是民眾黨退黨，就會跑來找國民黨庇護？現在藍白就是合作關係，而且國民黨提名爭議也沒有比較少，只是國民黨的地方經營比較久，經驗相對豐富。如果藍白都不解決各自的問題，反而想搶對方的選票，才真的會讓民進黨見縫插針。

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