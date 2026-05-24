民眾黨爆退黨潮 黃國昌道歉 不滿黨內霸凌文化、初選結果 地方人士憂心

民眾黨退黨潮

台灣民眾黨近期接連爆發地方基層出走潮，民眾黨主席黃國昌廿二日發文致歉。白營地方人士昨受訪感到憂心，認為黃國昌主政下，黨中央與參選人之間的溝通機制仍有待強化，唯有即時澄清與溝通，才能穩定支持者情緒。

據了解，民眾黨近日因不滿黨內霸凌文化、初選結果，紛紛退黨，去年十一月前發言人李有宜打響第一槍，隨即創黨元老朱蕙蓉、台中市議員參選人陳諭韋、新竹里長蔡志堅、雲林縣黨部前主委林淑芬及林靖冠、南投縣議員簡千翔退黨，「美女博士」曾姸潔、新北市黨部汐止區主任黃守仕、前發言人楊寶楨、桃園龜山區前主任高華宏也跟進。

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對於爆出退黨潮，黃國昌廿二日深夜發聲明表示，這段時間因為許多黨內的紛擾，讓大家擔心了，他感到非常抱歉，會持續檢討、改正。

白營：中央與參選人 溝通待強化

有地方人士表示，近期確實出現部分支持者與黨員對初選、提名及人事安排有不同意見，黨內不同群體間確有溝通落差，黨中央與參選人之間仍有強化空間。

民眾黨創黨主席柯文哲昨日下午參加市議員參選人吳怡萱在台北市青年公園舉辦的親子活動，被稱為「吃屎哥」的游姓網紅到場大喊「國民黨賣台」，卻朝柯丟雞蛋，柯未「中彈」，蛋液波及兩名工作人員，被現場警方壓制法辦。

新北市新莊區市議員參選人陳世軒受訪表示，地方選舉提名，黃國昌已負責扛下所有紛擾；新北市中和區市議員參選人陳怡君則說，應強化地方連結、專注基層事務。

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