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    首頁 > 政治

    林楚茵：國民黨黨章 寫明反對共產主義

    2026/05/23 05:30 記者陳政宇、蘇永耀／台北報導
    民進黨立委林楚茵表示，國民黨黨章已寫明反對共產主義，卻反問身為自由民主國家的美國，真是邏輯錯亂到可笑。（資料照）

    民進黨立委林楚茵表示，國民黨黨章已寫明反對共產主義，卻反問身為自由民主國家的美國，真是邏輯錯亂到可笑。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文將於六月訪美，國民黨發言人尹乃菁卻嗆美國在台協會處長谷立言「先問問川普總統，他們反的是什麼樣的共？」民進黨立委林楚茵直呼，國民黨黨章已寫明反對共產主義，卻反問身為自由民主國家的美國，真是邏輯錯亂到可笑。

    民進黨：美方軍需調度 國民黨趁機惡意造謠

    林楚茵觀察，中共在「川習會」後對美態度放緩，國民黨卻宛如傳聲筒，幫忙叫囂、下馬威，加上鄭麗文先前附和中國國家領導人習近平對台灣的立場，屆時赴美該如何自圓其說？

    對於國民黨立委徐巧芯等人指控，美方因為總統賴清德「傳遞台獨錯誤訊息」而導致對台軍售案暫緩。民進黨昨反批，美方說明為因應國際戰事進行軍需調度，國民黨卻硬把「彈藥調度」移花接木成「台獨懲罰」，這是毫無事實根據的惡意造謠，宛如中共傳聲筒。

    民進黨發言人李坤城指出，美方對於賴總統重申維持兩岸現狀表達歡迎，顯示台美安全合作穩健進行。真正破壞台海和平穩定的，是中國持續軍事擴張、灰色地帶侵擾與外交打壓，台灣採購武器是為了嚇阻侵略；國民黨不譴責中國威脅，卻把台灣自我防衛說成挑釁，這套邏輯與中國反對台美軍事合作的說法毫無二致。

    李坤城表示，國防特別條例遭藍白拖延一六二天、預算又被砍四七〇〇億元，今年度總預算至今仍未完成審議，國民黨阻礙國防發展，才是向國際傳遞錯誤訊號。

    有國安人士說明，最矛盾的是，部分在野政治人物一方面在國會杯葛、刪減國防預算，阻擋國防自主項目；卻又拿軍售交付議題攻擊政府，就像「自己踩煞車，卻罵別人車子跑不快」。

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