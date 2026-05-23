國民黨不反共了？ 尹乃菁嗆谷立言：先問川普

國民黨文傳會主委尹乃菁喊話美國在台協會處長谷立言，「他是不是應該要先問問川普總統，他們反的是什麼樣的共？」（資料照）

國民黨主席鄭麗文即將在六月一日訪美，美國在台協會（AIT）處長谷立言前天受訪表示，鄭應就國民黨是否從「反共」轉為開始採納或呼應中國立場向美方「釋疑」。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁反問谷立言，「他是不是應該要先問問川普總統，他們反的是什麼樣的共？」

「反的是什麼共？」 指美中元首尊重彼此制度

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尹乃菁指出，白宮的事實清單裡明白表示，川普總統和中國國家主席習近平同意中美要建立建設性戰略穩定關係。代表中美兩國的元首，在不支持台獨、處理兩岸問題及對台灣問題上，清楚而明確的立場，「這個是符合美國的一中政策，不支持台獨的」。

尹乃菁笑說，谷立言是國務院派駐在台灣的處長，谷講到反共，他是不是應該要先問問川普，是不是應該要先釐清這部份，「反的是什麼樣的共？他（指川普）反對的是中國共產黨的體制嗎？」在中美兩國元首的談話中，很重要的是尊重彼此的制度，所以谷立言講的反共是反對中國共產黨嗎？尊重中美兩國各自有不同的制度選擇和發展道路。

國民黨立委徐巧芯表示，鄭麗文追求兩岸和平、不支持台獨，與川普總統立場一致，多方對話是好事。她並指，谷立言也感謝立法院長韓國瑜及在野立委支持軍購特別條例，已明確洗刷綠營扣在在野黨身上的擋軍購帽子，呼籲政府勿濫用特別條例，應回歸常規年度預算審查。

徐巧芯表示，綠營一直想要把擋軍購的帽子扣在在野黨的頭上，AIT的專訪內容已非常明確，後續針對無人機或彈藥量產的案子，希望能持續跟我方合作。她認為，只要能夠編入到國防部一般常規預算裡，也會基於支持國家的防衛發展而努力，她呼籲民進黨政府不要濫用特別條例，這是對財政紀律的堅持。

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