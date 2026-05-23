美海軍代理部長稱因伊朗戰爭暫緩「對外軍售」府：無美方調整對台軍售訊息

美國海軍代理部長高雄出席參議院聽證會表示，為確保「史詩怒火」行動庫存充足，美軍目前正暫緩對外軍售。（路透）

府：立院軍售預算如期完成 最重要

外媒報導，美國海軍代理部長高雄廿一日出席參議院撥款委員會舉行的聽證會表示，美國暫緩「對外軍售」是為確保對伊朗的「史詩怒火」行動有充足庫存，而對台軍售則取決於戰爭部長及國務卿。總統府昨對此表示，目前未傳美國有調整此項軍售的消息，立法院軍售相關條例預算如期順利完成，才是目前最重要的問題。

高雄：軍售取決於戰爭部長、國務卿

國內媒體引述外媒廿一日報導，聲稱高雄在聽證會上「宣布」暫緩軍售，與事實不符。本報追蹤美國戰爭部官網影片顯示，該聽證會由美國海軍陸戰隊司令史密斯上將、海軍作戰部長柯德爾上將，以及代理海軍部長高雄，於十九日起接連三天在參議院撥款委員會國防小組聽證會上，就海軍部二〇二七會計年度預算申請案進行證詞陳述。

請繼續往下閱讀...

高雄在聽證會上以「確保史詩怒火行動庫存充足」為由指出，美軍目前正暫緩對外軍售。至於議員關切對台軍售是否恢復運作，他則強調，將取決於戰爭部長赫格塞斯及國務卿魯比歐。在同場會議上，柯德爾答詢時也直言，美軍絕對希望台灣盡可能展現最強大的實力，且具備美國售台的能力，台灣會更強大，但他個人不能逾越權限代表行政部門發言。

總統府發言人郭雅慧說，注意到相關訊息，但並無任何有關美國調整這項軍售的訊息。行政院長卓榮泰指出，有注意到各種發言，但其發言後還有不同內容，都是支持一四〇億元對台軍售，政府會持續關注。

王定宇：藍白擋軍購 台灣蒙受風險

民進黨立委王定宇說，高雄雖表達因應美伊戰事不排除暫緩對台軍售，但也坦承自己並無決定權，該決定必須由國務卿魯比歐與戰爭部長赫格塞斯做出；而赫格塞斯先前多次強調美軍彈藥非常充分，且魯比歐長期支持強化台灣防衛力量。

話鋒一轉，王定宇質疑，國民黨與民眾黨長期在立法院阻撓「國防特別條例」，「每天懷疑朋友幫不幫你，不如檢討自己，看看藍白到底在搞什麼鬼？為什麼要做出這種讓共產黨、解放軍得利，讓台灣蒙受不必要的風險。」民進黨團幹事長莊瑞雄呼籲，希望朝野加強台灣整體國防戰力的自主，不用藉此議題來操作疑美論。

外委會召委陳冠廷強調，美國是台灣最重要的安全夥伴，台灣不能把自身安全完全建立在等待外援之上，必須同步強化防衛韌性，包括加速國防特別預算、商購、委製、國內量產，以及維修整補能量的建立，特別是在無人載具、彈藥與AI指管系統等領域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法