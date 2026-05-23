新聞解讀》川普的台詞 習近平的劇本

川普在《福斯新聞》訪問中的敘事邏輯，和習近平反覆灌輸的框架高度吻合。（法新社）

記者鄒景雯／特稿

五月十六日，川普接受《福斯新聞》主播布萊特．貝爾（Bret Baier）訪問，針對台一四〇億美元軍售案，川普說「還在觀望，取決於中國」，並稱這是「一張很好的談判籌碼」。對於是否繼續對台軍售，他沒有正面回答，卻說「我不想要一場在九五〇〇英里外的戰爭」。

這番話單獨看，或許就是川普一貫隨性的說話風格。但配合他當天對台灣政府隱約的批評語氣，明顯吸收了北京一向以來的對台敘事，這遠超出台美間高度默契外的天外一筆，不僅讓台北在一夜之間陷入焦慮，接下來兩天，白宮、國務卿魯比歐、美國駐中大使龐德偉急忙接連表態，一再重申包括「六項保證」在內的「美國對台政策沒有改變」，試圖收拾這印象管理的殘局。

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但這個殘局，早在川習會開幕之前，已有人預見。

時間退回四月十日。習近平在北京人民大會堂接見國民黨主席鄭麗文，這是近十年來中國國家主席與台灣最大在野黨黨魁的首次會面。北京的議程清晰：以「和平統一」為旗幟，以「賴清德才是麻煩製造者」為核心敘事，將「九二共識」包裝成兩岸穩定的唯一選項。習近平在場內強調，台灣問題「關係到中美關係的全局」，稍有不慎「兩國就會有衝突甚至對抗」。鄭麗文也毫無保留的呼應表態，甚至把台灣海峽視為中國內海的敘述都抬了出來，並稱「中華民族的偉大復興，是兩岸人民的偉大復興」。

然而，對北京來說，他們與國民黨這一來一往，既是說給台灣人聽，更是要說給即將赴北京的川普聽的。

五月八日，台灣立法院表決通過特別國防預算條例，金額從原本規劃的新台幣一．二五兆元，大幅縮水至七八〇〇億元。國民黨與民眾黨協商出這個版本，表面上是妥協，實質上卻在川習會前夕向外界，特別是美國傳遞一個信號：台灣國會對大規模軍購存在阻力。習近平不需要自己說出口，這個數字已在說話，這句話看起來就像是：「台灣多數民意反對軍購」。儘管這根本不是事實。

預算表決和川習會前，台灣的安全人士就指出，若表決結果傳遞「台灣反對強化國防」的錯誤訊息，將成為北京唬弄川普的最好藉口，而台灣將因此淪為輸家。至此，北京提供的敘事套件已經完整：台灣人反對軍購、賴清德是挑釁者、民進黨才是兩岸緊張的根源。這套說法，在北京的版本裡反覆循環，就等著川普在對話中吸收。

美方對川習會的公開說法，始終維持「政策未變」的主旋律。五月十四日峰會首輪會談結束，魯比歐立即對NBC表示，「美國對台政策，截至今日，截至今天的會談，沒有改變」。白宮釋出的會後聲明，甚至完全未提台灣。

但是，隨後的《福斯新聞》訪問，川普的敘事邏輯，卻一如北京預期，把軍售當作對中談判籌碼，措辭間流露的邏輯，和習近平在場內反覆灌輸的框架高度吻合：「當前台海緊張有其根源，美國不應為此捲入戰火。」這和北京稱賴清德是「台獨頑固分子」、稱民進黨政府「倚美謀獨」的說法，結構上如出一轍。川普未必照單全收，但他說出口的因果敘事，卻形同習近平對他洗腦版本的白話翻譯。

在正常邏輯下，無論政黨立場如何，當外來因素造成台美關係出現認知落差，台灣各政黨的首要任務理應是協助弭平誤解、鞏固雙邊信任基礎，但國民黨的選擇恰好相反。

國民黨主席鄭麗文在川習會前公開表示，若川普反對台獨，「完全合乎國民黨的立場」。《福斯新聞》訪問播出後，副主席張榮恭更隨即發文，稱川普的言論是「美國總統廿年來對台灣執政者最嚴厲的警告」。這篇文章的發表場合值得注意：不是台灣主流媒體，而是香港中評社，並用簡體字刊出，措辭包含「倚美謀獨」、「賴清德當局」等詞。

這些詞彙，是中國官方的標準語境，不是台灣的政治語言。張榮恭這篇文章，設計的受眾不只是台灣選民，也包括北京的讀者。這樣的操作，讓北京的劇本在台灣內部得到在野黨的呼應與背書，兩岸問題也從「中國正在破壞現狀」的區域間認同事實，悄悄轉化為「賴清德的台獨正在破壞現狀」。國共這次的聯手操作，讓一向關係緊密而穩健的台北和華府，有種摸不著頭緒的尷尬。

五月廿日，川普在白宮前再次提及賴清德總統：「我會跟他談，我跟所有人談。」若這通電話成真，將是一九七九年以來，首位兩國現任總統的直接通話。這對台北來說，是美中峰會後難得的轉圜空間。但它也說明，某種損害或風險已經到了需要用此規格的舉動來修補的程度。

從四月「習鄭會」到五月八日的軍購表決，再到五月十六日的福斯訪問，北京的操作步驟並不複雜：先布置場景，讓事實說話，然後等川普自己說出北京想要的台詞。這個流程之所以奏效，台灣協力者在此間渾身解數的配合，恐怕是唯一的原因。

至於那些在峰會前發出警告的聲音，事後看來，說中了最大的風險：正式的對外聲明或許守住了，但非正式的認知管理，卻被北京悄悄拿走了一塊，而這一切，國民黨似乎扮演了最關鍵的角色。

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