「官我什麼事」專訪》邱垂正：鄭麗文的國民黨 像香港建制派

陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪時批評，鄭麗文領導下的國民黨，淪為像香港「建制派」一樣，為中共擦脂抹粉，協助中共落實「一國兩制」，令人遺憾。（記者于安婷攝）

接受中共敘事、反軍購 讓國際質疑台灣自衛決心

國民黨主席鄭麗文六月即將訪美，她附和中共所提「堅持九二共識、反對台獨」，日前聲稱「鄭習會」已搞定北京，再搞定華盛頓，選舉就好選了。陸委會主委邱垂正接受本報「官我什麼事」節目專訪時批評，鄭麗文領導下的國民黨，淪為像香港「建制派」一樣，為中共擦脂抹粉，協助中共落實「一國兩制」，令人遺憾。

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中共「九二共識」 沒有中華民國生存空間

邱指出，鄭主席將去華府，今年四月她去中國交流時，陸委會當時基於職責，希望她向中共當局領導人要求，正視中華民國存在的事實，反映立即停止軍機艦擾台等複合性施壓，同時也要反映台灣的主流民意，不要淪為中共對台統戰宣傳工具或迎合中共的對台敘事，但非常遺憾，鄭麗文一項都沒有做到。

邱垂正批評，鄭麗文不僅答應附和中共的政治前提，還迎合「沒有中華民國存在空間」的政治前提，更多的是接受中共對台敘事，甚至反軍購，讓國際社會覺得台灣沒有堅強的自我防衛決心，相當不好。

他說，兩岸交流互動很長，過去國民黨主席很多人到中國，國民黨執政時，還會特別強調「一中各表」；但現在的國民黨領導人，大部分都用國台辦的敘事。簡單來講，就是中共經常使用的「各表一中」，亦即「兩岸各自以口頭聲明的方式，確認海峽兩岸均堅持一個中國的原則」，甚至聲稱兩岸在一九九二年達成各自以口頭聲明的方式，確認海峽兩岸均堅持「一個中國原則」的共識。不過，一九九二年完全沒有「共識」兩個字，這些都是捏造的歷史。

鄭美國行 勿協助北京散播對台錯誤訊息

「中共定義的九二共識，沒有中華民國生存的空間！」邱垂正說，國民黨的說法越來越像中共敘事，鄭麗文領導下的國民黨，淪為像香港建制派一樣，為中共擦脂抹粉，協助中共落實一國兩制。在鄭帶領下，國民黨接受中共政治前提、對台敘事，整個國民黨似乎變成了香港親中的「民建聯」這種政黨。

他呼籲，鄭麗文這次訪美，應該向美方傳達真實的台灣主流民意，絕大多數台灣人民都是堅持中華民國存在的現狀。鄭也應要求中共停止對台的負面作為，包括軍機艦擾台等複合性施壓，不要淪為中共統戰幫手，協助北京向國際社會傳達對台灣不利的錯誤訊息。

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