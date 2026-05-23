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    首頁 > 政治

    林佳龍出訪捷克 倡「工業５.０」願景

    2026/05/23 05:30 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍近日訪問捷克，21日獲邀在2026年「全球安全論壇」（GLOBSEC）專題演說。（外交部提供）

    外交部長林佳龍近日訪問捷克，21日獲邀在2026年「全球安全論壇」（GLOBSEC）專題演說。（外交部提供）

    外交部長林佳龍近日出訪捷克，廿一日在捷克布拉格出席二〇二六年「全球安全論壇」（GLOBSEC），除參與開幕式並聆聽捷克總統帕維爾演說，也以「重新定義台灣與歐洲夥伴關係」為題發表專題演講，強調台灣是歐洲推動「再武裝」與「再工業化」過程不可或缺的戰略夥伴。

    針對再工業化與再武裝，林指出，北約成員國已承諾二〇三五年前將國防支出提升至GDP五％。他強調，歐洲應打造未來的產業，這正是「工業5．0」願景；不同於著重自動化與大量生產的工業4．0，工業5．0運用AI強化人類能力，未來國防產業更需強調客製化武器，唯有借助AI才能實現，這正是台灣可發揮貢獻之處。

    林佳龍說，「如今AI驅動我們的未來」，去年台廠生產全球約九成AI伺服器、六成半導體及超過九成最先進晶片。台灣對中降風險也是成功故事，十年前對外投資八十四％流向中國，如今僅剩三％；GDP去年成長逾八％，今年估達七％，股市市值更超越英國與加拿大，躍居全球第六大市場。美台已攜手打造「矽盛世聯盟」，台日亦在晶片與AI供應鏈密切合作。

    林佳龍列舉，包括台積電、鴻海、台達電、環球晶、輝能、仁寶與奇美、華新麗華等台商皆在歐洲布局，並與立陶宛、波蘭、捷克推動關鍵技術能力建構計畫；台灣也設立「中東歐投資基金」及「信用基金」等新金融工具促進投資貿易。

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