為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    貝里斯衛福部長籲WHA納入台灣

    2026/05/23 05:30 記者方瑋立／台北報導
    第79屆世界衛生大會（WHA）18日起在瑞士日內瓦召開。（法新社檔案照）

    第79屆世界衛生大會（WHA）18日起在瑞士日內瓦召開。（法新社檔案照）

    第七十九屆世界衛生大會（WHA）本月瑞士日內瓦召開，貝里斯衛生福利部長伯納德廿日於大會發言時，重申貝國堅定支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）及所有全球衛生機制，並主張聯合國大會第二七五八號決議並未排除台灣參與聯合國體系及其專門機構。

    今年WHA自十八日起在日內瓦舉行，台灣連續第十年未獲邀，儘管十一個具世衛會員國身分友邦聯名提案，仍在中國與巴基斯坦聯手反對下遭否決。

    據統計，連日來除帛琉、巴拉圭、馬紹爾、瓜地馬拉、海地、聖文森、聖露西亞、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯等十一個友邦，另有德國、日本、澳洲、法國、英國、加拿大、紐西蘭、荷蘭、瑞典、立陶宛、拉脫維亞、捷克、愛沙尼亞、盧森堡、以色列等十五個理念相近國家及代表等發言，於「二對二辯論」及「全會總討論」利用兩分鐘時段為台灣執言。

    伯納德指出，WHO幹事長譚德塞先前曾提醒與會者，WHA「關乎的絕非單一會議或單一國家」，秉持這樣的精神，貝里斯強調包容的重要性，重申堅定支持台灣有意義參與WHO及所有全球衛生機制；且聯大第二七五八號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系，台灣的專業知識將能夠使全球社群受益。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播