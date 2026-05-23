貝里斯衛福部長籲WHA納入台灣

第79屆世界衛生大會（WHA）18日起在瑞士日內瓦召開。（法新社檔案照）

第七十九屆世界衛生大會（WHA）本月瑞士日內瓦召開，貝里斯衛生福利部長伯納德廿日於大會發言時，重申貝國堅定支持台灣有意義地參與世界衛生組織（WHO）及所有全球衛生機制，並主張聯合國大會第二七五八號決議並未排除台灣參與聯合國體系及其專門機構。

今年WHA自十八日起在日內瓦舉行，台灣連續第十年未獲邀，儘管十一個具世衛會員國身分友邦聯名提案，仍在中國與巴基斯坦聯手反對下遭否決。

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據統計，連日來除帛琉、巴拉圭、馬紹爾、瓜地馬拉、海地、聖文森、聖露西亞、史瓦帝尼、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯等十一個友邦，另有德國、日本、澳洲、法國、英國、加拿大、紐西蘭、荷蘭、瑞典、立陶宛、拉脫維亞、捷克、愛沙尼亞、盧森堡、以色列等十五個理念相近國家及代表等發言，於「二對二辯論」及「全會總討論」利用兩分鐘時段為台灣執言。

伯納德指出，WHO幹事長譚德塞先前曾提醒與會者，WHA「關乎的絕非單一會議或單一國家」，秉持這樣的精神，貝里斯強調包容的重要性，重申堅定支持台灣有意義參與WHO及所有全球衛生機制；且聯大第二七五八號決議並未排除台灣有意義地參與聯合國體系，台灣的專業知識將能夠使全球社群受益。

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