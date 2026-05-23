馬家聲請輔助宣告 法界：馬若未被監護宣告 法律行為有效

馬英九辦公室昨釋出馬英九現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」，並在聲明手稿上簽名，證明自己沒有失智。（馬辦提供）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，馬的妻子周美青、胞姊馬以南廿一日發聲明，盼馬英九能夠退休，安享餘年，並傳出馬以南上週五已向台北地方法院遞狀，聲請案由為「輔助宣告」，台北地院昨證實已經分案完畢。

北院證實已經分案

由於本案備受矚目，馬英九辦公室和基金會李德維等三人調查小組激烈攻防。律師黃帝穎指出，馬英九若未被監護宣告，馬行使董事長職權及委任調查蕭旭岑案等法律行為有效。周美青或馬以南若要代表馬對外說明或影響蕭旭岑案，必須先向法院聲請馬「監護宣告」並獲裁准；但馬若未達精神障礙或心智缺陷，聲請監護宣告會被法院駁回。法律上，馬仍是完全行為能力人，在法院未裁定監護宣告前，周美青、馬以南不能代表馬對外說明或影響蕭旭岑案。

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至於民法上的「輔助宣告」，律師王恩加說，輔助宣告通常是親友為防範辨識力不足的當事人被騙才會聲請。法院也會傳喚當事人、聲請人，並委請醫師鑑定後作成裁定；若當事人不願接受輔助宣告，可於法庭上表達，或是日後向法院聲請撤銷。

他指出，司法實務上，聲請輔助宣告常與高齡退化而出現輕度失智等情形有關。這類當事人雖有基本日常生活自理能力，但認知功能、分析判斷力已出現明顯減損。親友為防範當事人因辨識能力不足，導致被騙或被不當移轉財產，會選擇聲請輔助宣告。

根據民法第十五條之一，除當事人外，其配偶、四親等內親屬、最近一年有同居事實的其他親屬，或是檢察官、主管機關、社會福利機構等，均得向法院提出聲請。

若當事人不願接受輔助宣告，則有兩種方式可以處理。首先，在法院審理階段，當事人可在法庭上說明自己並無受輔助宣告之必要。其次，若法院最終仍作成輔助宣告裁定，一旦當事人日後精神或心智狀況有所好轉，本人或前述的法定有權聲請人，也可檢具證明，再向法院聲請撤銷輔助宣告。

法院審理過程中，除會傳喚當事人、聲請人陳述意見，也會委請精神科醫師鑑定，對當事人進行臨床評估及心智功能測驗，法院最終作成裁定時，通常會高度參考鑑定報告內容，並綜合當事人的生活狀況、認知能力與法律行為風險加以判斷。

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