馬：絕不由馬以南安排醫療、代發言

馬英九辦公室昨釋出馬英九現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」，並在聲明手稿上簽名，證明自己沒有失智。（馬辦提供）

妻及大姊聲明事先未經他同意 和馬以南「沒有那麼親近」

馬辦家變延燒牽扯前總統馬英九身體狀況，前第一夫人周美青前天罕見聲明，「為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。但馬英九昨表達對此聲明感到錯愕，強調事先未經他同意，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療事務和代表發言，「我們並沒有那麼親近！」

請繼續往下閱讀...

馬英九昨發出聲明表示，目前外界謠傳他已經失智，「我聽了覺得可笑」，他雖然已經七十六歲，每天依然讀報、看書及運動，與過去數十年並無二致。

馬英九表示，周美青及馬以南前晚出於「愛護之心」發出之聲明，「因事先未經本人過目同意，對此本人深感錯愕與遺憾」。馬英九辦公室更釋出影片，馬在影片中表示，他和馬以南住得很遠，他在文山區，馬以南住內湖，「我們大概頂多一個月碰一次面，並沒有那麼親近」。

馬鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行他的醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。

馬最後強調，基金會應儘速徵聘廖繼斌、戴遐齡、邱淑媞、賴幸媛等四位新董事，以增加董事會的多元性與公信力，共同協力和高華柱董事徹底整頓基金會事務。

李德維：馬家人的宣示情非得已

不過，三人調查小組發言人李德維昨表示，他認為會發此聲明，是馬家人對於馬英九的健康有憂慮，馬家人也是情非得已，若非真正讓馬家人覺得不當、不妥、不對，沒有妻子、姊姊或家人願意把自己的先生、弟弟的健康對外來做這樣的宣示，「表示相關的健康確實是有疑義的」。

李也說，他日前表示接到馬英九電話，馬都在念稿，還兩通電話重複念一樣的稿。他最後一次見到馬本人是在三月廿七日的董事會，真正跟馬有接觸的人，當然就會對於馬的健康有一些想法或考量，「我覺得事實勝於雄辯」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法