醫界為巧慧加油 「她對問題感同身受」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨推出「醫界為巧慧加油」系列影片；圖為蘇巧慧（右二）拜票畫面。（資料照）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨推出「醫界為巧慧加油」系列影片，由新北市中醫師公會前理事長陳建輝分享蘇巧慧對中醫界發展的長期支持。陳建輝表示，蘇巧慧「真的有把我們的問題放在心上」，在二〇一九年推動「中醫藥發展法」，並爭取國家中醫藥研究所轉型成為國家中醫研究院，也整合國家資源，協助產業發展出具台灣特色的中醫藥實證醫學與產學模式。

推動中醫藥發展法 升級產業

蘇巧慧表示，她成功推動「中醫藥發展法」，幫助中醫藥產業發展法制化，她也爭取「中醫藥振興計畫」，提供中醫藥產業五年十六．八億元的經費，她將持續推動中醫藥產業升級、中醫藥與數位醫療、精準醫療以及再生醫療合作，讓智慧中醫藥科技成為高齡照護的後盾。

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讚蘇團隊務實、理性、專業

陳建輝說，「中醫藥發展法」加速中醫藥產業轉型與升級腳步，對中醫藥產業發展有長遠影響；每當中醫界遇到困難，蘇巧慧總是迅速回報處理進度，在推動政策上，也綜整各方意見，提出具體、可行的方向，蘇巧慧團隊的執行力是「務實、理性、有專業」。

陳建輝指出，蘇巧慧對中醫界遇到的問題能感同身受，並且給予解方，次次拜訪蘇巧慧，都感受到蘇巧慧對中醫界的了解超乎想像，她真的把中醫藥產業放在心上，相信蘇巧慧會用同樣的態度為市民服務。

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