同台鄭麗文20秒閃人 李四川︰趕行程

全國公教軍警消聯合總會昨辦「力挺李四川團結大會」，國民黨主席鄭麗文（左二）與新北市長參選人李四川（右二）兩人短暫同台約廿秒。（記者黃政嘉攝）

全國公教軍警消聯合總會昨在國民黨新北市黨部舉辦「力挺李四川團結大會」，國民黨新北市長參選人李四川在台上致詞時，國民黨主席鄭麗文抵達會場，雙方同台約廿秒，李四川便指著手錶向鄭說他要趕下個行程，相互微笑握手致意後，李四川就匆忙離去，甚至沒有合照，場面尷尬。

匆忙離去沒合照 場面尷尬

李四川事後回應，因行程排很滿，他跟鄭麗文報告要跑下個行程，鄭麗文也知道他參選的時間較晚，希望能盡快走遍廿九個區，「我們打個招呼，她也希望我盡快再去跑行程」，包含等她、握手、跟她說話的過程應該不只廿秒。李四川表示，只要對選舉有利，不管是鄭麗文或所有人，他都會邀請（同台）。

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鄭麗文致詞時說，「川伯」是帶錘子要來做事的，四十年的公務員，沒有瑕疵，絕對禁得起考驗，感謝新北市民對國民黨的信任，未來李四川團隊只會加倍付出。鄭麗文離開時，面對媒體詢問是否覺得自己是票房毒藥、與李四川同台時間太短暫等問題皆未回應。

喊「李四川凍蒜」 李不在台上

民進黨新北市議員卓冠廷表示，現場喊「李四川凍蒜」時，李四川卻不在台上，一個在國民黨中央舉辦挺李四川的活動，居然見到黨主席只簡單互動廿秒，「這不就是害怕鄭麗文這個票房毒藥嗎」？

綠︰鄭是票房毒藥 李嚇壞

民進黨新北市議員張嘉玲說，理論上鄭麗文、李四川應該是兩個手牽手喊「凍蒜」，結果李四川跟鄭麗文說時間到了，他要走了，「這根本就是嚇壞了，趕快跑啊，這種『票房毒藥』，誰敢跟她同台」。張嘉玲說，很多縣市首長、縣市長參選人跟議員看到鄭麗文來，嚇都嚇壞了，李四川確定還要跟她同台？

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