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    首頁 > 政治

    《無黨籍花蓮縣長參選人》張峻︰總預算創新高 應普發1萬元

    2026/05/22 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣議會議長張峻認為，總預算創新高，與其讓花蓮縣政府拿來綁樁亂花，他主張普發一萬元給全體縣民。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議會議長張峻認為，總預算創新高，與其讓花蓮縣政府拿來綁樁亂花，他主張普發一萬元給全體縣民。（記者花孟璟攝）

    財劃法修法後花蓮縣政府今年度總預算達四〇一億元，創史上最高，因府會歧見，最終由內政部依照地方制度法「尊重縣政府編列數」全部通過，花蓮縣議長張峻認為，與其讓花蓮縣政府拿來綁樁亂花，他主張普發一萬元給全體縣民。

    花蓮縣政府今年總預算爭議，議會因縣長徐榛蔚不願在總預算針對「馬太鞍溪災後重建經費規劃」與「各鄉鎮補助款分配公平性」進行說明與補述，造成預算審議陷入僵局，日前經內政部協商拍板裁示，尊重縣政府編列預算內容照編列數通過。

    無黨籍的張峻三月份宣佈參選花蓮縣長，他說，尊重中央依法決定，他強調，議會關心的是花蓮經歷重大災害之後，縣政府有沒有將納稅人的錢，用在最需要的地方，往年花蓮縣總預算大約二百多億元，今年暴增來到四〇一億元，是史上最高。

    張峻昨發「普發總比亂花好！縣在不做我來做」文宣，他強調，如此高額總預算，但縣府執行力與規劃均有諸多令人質疑之處，許多項目有浮編之嫌，且過去數年接連天災，已重創花蓮觀光產業與在地居民生計，與其分配不透明，不如分給每個縣民。

    對此被視為傅崐萁接班人的吉安鄉長游淑貞昨反擊，呼籲政治人物勿為了選舉開出空頭支票，而且議會本質是監督縣府，如果對預算有疑慮就該好好審查，而不是卡預算造成府會僵局。

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