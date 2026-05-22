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    首頁 > 政治

    《民進黨宜蘭縣長參選人》林國漳蓋「漳」行動 將走訪237村里

    2026/05/22 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    林國漳啟動「237宜蘭蓋漳行動」，將率黨公職走訪全縣237個村里，挨家挨戶把涵蓋交通與社福等政見文宣，親手交給鄉親。（記者王峻祺攝）

    林國漳啟動「237宜蘭蓋漳行動」，將率黨公職走訪全縣237個村里，挨家挨戶把涵蓋交通與社福等政見文宣，親手交給鄉親。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨在頭城慶元宮，啟動「二三七宜蘭蓋漳行動」，將率黨公職走訪全縣二三七個村里，挨家挨戶把涵蓋交通與社福等政見文宣，親手交給鄉親，從「開蘭第一城」出發，力拚翻轉宜蘭未來。

    「蓋漳儀式」由林國漳蓋下象徵足跡的印記，並展現綠營大團結氣勢，數十名黨公職參選人到場，象徵基層對林國漳的強烈信心。林國漳強調，身為在地子弟，唯有透過一步一腳印親自握手傾聽，才能制定出真正符合基層民意的縣政藍圖。

    他說，行腳隊伍每走過一個村里，便會在地圖留下印記，代表團隊扎實不投機腳步，並號召鄉親十一月廿八日堅定蓋下支持林國漳的「章」，誓言以法律人專業與誠信守護價值，為下一代簽署幸福契約。

    首站從頭城啟航，林國漳宣示要恢復「開蘭第一城」榮景，主張交通觀光一次到位，未來將推動「頭城礁溪鐵路高架」來打破隔閡，並結合烏石港、外澳及老街資源，推動「海洋計畫」與國際賽事，打造高質感帶狀觀光，將觀光產值轉為在地經濟，讓頭城人引以為傲。

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文表示，吳宗憲團隊今年初已啟動「斗笠計畫」，一步一腳印走完十二鄉鎮市，聆聽地方百姓聲音。

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