鄭麗文6月訪美 谷立言：相信會被問政黨取向是否改變

國民黨主席鄭麗文預計六月初訪美。美國在台協會處長谷立受訪表示，近期關注國際媒體報導的人，可能會有國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，忽略美日等台灣傳統盟友的重要作用與利益的印象，相信屆時會有許多人問到這些問題，是鄭麗文「釋疑」的機會。圖為4月22日谷立言拜會鄭麗文。（圖取自美國在台協會臉書）

國民黨主席鄭麗文預計六月初訪美。美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪表示，近期關注國際媒體報導的人，可能會有國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，忽略美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用與利益的印象，相信屆時會有許多人問到這些問題，是鄭麗文「釋疑」的機會。

國民黨效仿中共立場？ 「鄭釋疑機會」

根據中央社專訪內容，對於鄭麗文訪美行程，谷立言表示，沒有細節可公布，但美國國會、智庫等其他機構向來珍惜與台灣各政黨代表交流的機會。

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谷立言特別提到，在此情況下，「我相信會有許多人問到，國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向」。多數美國人將國民黨與蔣介石的反共立場做連結，美國外交政策專家普遍認為，現代國民黨是中間派政黨，在強大國防力量、對美合作，以及積極接觸北京以維護現狀之間力求平衡。

谷立言說，然而，近期關注國際媒體報導的人可能會有此印象，那就是國民黨在關鍵外交和安全問題上，開始採納或效仿中共立場，忽略了美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用與利益。鄭這次訪問能提供機會「釋疑」，並澄清國民黨在諸如投資本土國防產業等懸而未決問題上的立場。

針對川習會後的美台關係，谷立言表示，美國對台政策不變，非常重視藉由強化台灣自我防衛能力重建台海平衡，關於對台軍售也已向中方表達美方立場；歡迎賴總統重申維持兩岸現狀，希望北京不設前提與台灣民選領導人交流。

立法院八日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限僅匡列七八〇〇億元，與行政院提出的一．二五兆元預算規模，相差四七〇〇億元，此特別條例還排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除。

對此，谷立言表示，國防特別條例通過是滿足台灣需求重要第一步，期待立院通過剩餘預算，尤其投資無人機有其迫切性，不僅能改變台灣安全，更帶來龐大商機，美企與台企的夥伴關係能在全球無人機領域扮演核心角色。

他強調，中東和烏克蘭揭示戰爭樣態改變，尤其是AI與無人系統扮演的核心角色，代表台灣可以透過精準投資和軍事改革，快速重建兩岸軍事平衡。

谷立言以三點說明台灣建立本土國防產業的重要性。首先，可提高台灣軍隊的防禦系統可得性；第二，台灣不像烏克蘭，未與他國共享邊界，因此危機時的補給更具挑戰性，大量生產彈藥和無人機的能力會展現強大的威懾效果，在最壞情況下，更是巨大的韌性；第三，台灣能對全球防衛物資需求有所貢獻，這也給予台灣更多機會去大量生產，及投資在研發能力，進而支持台灣自身國防需求。

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