金融時報：北京暫緩美官員訪中 施壓美台軍售

英國「金融時報」披露，中國暫緩美國戰爭部次長柯伯吉訪中行程，藉此施壓川普總統延後一四〇億美元對台軍售案。（路透檔案照）

美國總統川普表示，將與台灣總統賴清德通話，白宮官員隨後指出，將在近期內就美國新一批對台軍售做出決定。英國「金融時報」則披露，中國正暫緩美國五角大廈政策次長柯伯吉的訪中行程，藉此施壓川普延後一四〇億美元對台軍售案。

戰爭部次長柯伯吉 今夏訪中受阻

白宮一名官員透過電子郵件以背景方式回應中央社，重申川普將在近期內，對新的對台軍售案做出決定，並強調川普首次總統任期內批准的對台軍售總額，超過其他任何一位美國總統；在第二次總統任期的第一年，對台軍售總額累計已超過拜登政府四年總和。

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知情人士向金融時報指出，柯伯吉曾與中方官員討論今夏訪中事宜，但北京方面暗示，在川普決定如何處理對台軍售案之前，中方無法批准柯伯吉的訪問計畫。美國企業研究所（AEI）亞洲安全議題專家古柏認為，北京會利用未來柯伯吉或戰爭部長赫格塞斯訪中行程，作為施壓川普政府延後、拆分或降低對台軍售方案的籌碼。

前中央情報局（CIA）資深中國問題專家韋德寧指出，北京非常清楚，川普不會終止對台軍售，但其最終目標是施壓美方，延遲宣布新的大型軍售案，直到九月底中國國家主席習近平訪問美國之後，「這與其說是考驗川普協助台灣防衛的承諾，不如說是讓習近平免於難堪的手段之一。」

川普軍售籌碼說 美國會議員抨擊

針對川普聲稱對台軍售是與中國談判的「籌碼」，美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾向中央社表示，他認為削弱台灣自我防衛能力，並非好的政策，華府應該遵守台灣關係法。聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨也說，她對川普前述發言感到擔憂，台灣安全並非談判籌碼，而是印太地區嚇阻核心。

中國外交部發言人郭嘉昆廿一日回應稱，中方堅決反對美國與台灣展開官方往來，敦促美方「兌現所作承諾和表態」。

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