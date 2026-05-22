藍質疑無人機圖利「綠友友」 顧立雄：扣帽子

國防部長顧立雄昨指出，無人機產業相關廠商多達數百家且遍布全國，若都扣上「綠友友」的帽子，各界絕對無法接受，社會自有公評。 （記者田裕華攝）

經濟部：國民黨引用資料錯誤

藍白主導三讀通過的「國防特別條例」，刪除無人機產業發展等預算，立法院國民黨團昨開記者會質疑政府圖利「綠友友」，指碳基科技董事長陳文宏曾任小英之友會總會長，公司股東包括前總統蔡英文辦公室特助洪耀南、執行長游沛文等人，該公司不但取得中科院一．五億元標案，又獲經濟部產發署四倍補助，大酸「加入民進黨，富貴國家幫」。

經濟部對此回應，碳基公司近十年無獲得經濟部補助，國民黨引用資料錯誤，呼籲在野黨勿拼湊資料影響產業發展；國防部長顧立雄也嚴正反駁指出，無人機產業相關廠商多達數百家且遍布全國，若都扣上「綠友友」的帽子，各界絕對無法接受，此事社會自有公評。

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國民黨立委羅廷瑋指控，碳基科技董事長陳文宏長年擔任新竹縣小英之友會總會長，曾遭法院判定賄選，該公司一方面拿著中科院標案，一方面卻用同規格的東西拿到經濟部產發署標案四倍金額補助，有股東背景還與中國投資有關聯。

羅廷瑋質疑，該公司股東還包含前總統蔡英文的特助洪耀南、民進黨前秘書長洪耀福、碳基執行長游沛文等人，批評這些人「喊著國防、吃國防紅利」。

國民黨立委徐巧芯質疑，大家最擔心的「綠友友」情況已經出現了，碳基科技一一四年度累積虧損達到實收資本額的二分之一，如果不是陳文宏、洪耀南，可以接這麼多政府標案讓公司起死回生？國民黨團書記長林沛祥說，國家安全不能變成特定利益集團擴張版圖的快捷通道。

對於國民黨團的批評，經濟部澄清，碳基公司近十年無獲得經濟部補助，僅於二〇〇九年及二〇一六年兩度共獲得補助三〇九〇萬元，皆遠早於國民黨團所說的二〇二五年陳文宏成為董事長的時間，其資料引用有明顯錯誤。

經濟部呼籲在野黨勿拼湊資料，影響產業發展，更強調任何補助申請都公開歡迎任何台灣廠商投件，不看政黨色彩，只要符合政策方向，「任何友友皆可申請，並無差別對待」！

國防部長顧立雄也反駁，指無人機產業涉及關鍵組件與系統整合，相關廠商多達數百家且遍布全國各地，若將這數百家廠商都扣上「綠友友」的帽子，各界應絕對無法接受，此事社會應自有公評。

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