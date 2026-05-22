護馬聲譽、健康 周美青、馬以南罕見發聲明

馬英九大姊馬以南昨天發出馬家聲明稿。（民眾提供）

馬日後醫療及照護安排 周：已委請馬以南任執行者

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒，馬家人上週已提出相關法律動作，以維護馬英九聲譽與健康。周美青昨天罕見發出聲明，表示「為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排」，已委請馬英九大姊馬以南擔任執行者，必要時代表馬家人對外說明。

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馬家人在十五日已委由律師向法院遞件，提出基金會爭議恐怕要訴諸法院處理的相對應法律作為；若馬家人提出的法律動作屆時有了法律效力，主導此案的前國安會秘書長金溥聰等於被「釜底抽薪」，恐將喪失現在馬英九所及予他處理此事的所有權力，而馬英九擔任基金會董事長的資格也有可能受到影響。

馬以南昨天也發出馬家聲明稿，指馬英九任公職四十餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉、自律、自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。對於現在與過去所有與馬英九結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。

三人調查小組質疑基金會：干擾調查進度 極為不妥

此外，針對馬英九昨表示要召開記者會一事，三人調查小組昨聲明表示，三月廿七日董事會已決議要求在調查有結果之前，基金會任何人不得對外洩露相關事件資訊，基金會却以馬董事長之名，一而再再而三發表聲明，並干擾調查進度，極為不妥。

三人調查小組表示，調查進度已近尾聲，很遺憾的是事件發動者之一高華柱董事迄今拒絕三人小組約談。此外，四月八日基金會私下委託律師對員工進行訪談的錄音紀錄亦拒絕提供；同時，三人小組一再要求與基金會無關之人金溥聰出示馬董事長的委託書，到現在也沒看到。

三人調查小組表示，更遺憾的是，基金會再三強調的「財政紀律事件」，竟然完全沒有詢問當事人的說法，只是片面指控，何來「真相大白」？

周美青昨天罕見發出聲明。（民眾提供）

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