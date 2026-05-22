馬辦家變 「這關乎我個人最重視的清廉操守」 馬怒調查拖延 委託金溥聰盡速說明

馬英九基金會昨日召開董事會，僅前總統馬英九及董事高華柱出席，三人調查小組成員並未出席，出席董事未達法定人數而流會。（資料照）

馬英九基金會昨日召開董事會，僅前總統馬英九及董事高華柱出席，三人調查小組成員並未出席，出席董事未達法定人數而流會。馬英九在會中表示，調查工作不應以各種理由與藉口刻意拖延，「這關乎到我個人一生最重視的清廉操守」，他將委託基金會執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰等人盡速召開記者會。

馬英九認為，調查工作應該盡速完成，但三人調查小組發言人李德維昨在媒體上以不符事實的藉口，推翻了對他的承諾，拒絕出席董事會，同時也拒絕他提出寬延至廿七日提出調查報告的要求，「我對此感到非常遺憾」。

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遺憾李德維拒絕出席董事會

馬表示，基金會於三月廿七日召開董事會，會中成立前執行長蕭旭岑、前副執行長王光慈違反財政紀律案三人調查小組，期盼將該案調查水落石出；四月十三日召開董事會，原本希望新聘四位董事，但當日因出席董事人數不足而流會。

馬表示，原本他是要請負責調查蕭旭岑、王光慈兩位涉嫌侵占與背信案的三人調查小組，在董事會盡快提出調查報告，讓證據說話，但調查小組成立至今已近兩個月，仍無結果；他多次透過戴遐齡催促調查小組對人證和涉嫌的物證資料進行深入調查，「這關乎到我個人一生最重視的清廉操守」。

馬表示，他將委託戴遐齡、基金會委任的律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人，盡快召開記者會，詳細說明事件的始末及相關事實，讓真相大白，以昭公信。

馬英九基金會聲明，昨天出席董事會的會計師再次強調，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，確無入帳紀錄，三人調查小組應約詢他（指會計師），以釐清事實真相。

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