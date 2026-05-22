翁曉玲促再提名大法官 潘孟安：已14位法學菁英被凌遲

國民黨立委翁曉玲昨質疑，賴總統未持續提名已違反憲法義務；總統府秘書長潘孟安則反批，共有十四位法界精英被否決，台灣法學界會對這樣的國會非常心痛。（記者田裕華攝）

總統賴清德兩度提出司法院大法官提名名單，被立法院全數否決。國民黨立委翁曉玲昨質疑，賴總統未持續提名已違反憲法義務；總統府秘書長潘孟安則反批，共有十四位法界精英被否決，台灣法學界會對這樣的國會非常心痛，不會接受來這裡被凌遲、霸凌。

司法院設大法官十五人，任期八年且不得連任。前司法院長許宗力等七位大法官於二〇二四年十月底屆滿卸任，賴總統先後提兩次大法官提名名單、共計十四人，皆遭立院否決，現任大法官僅剩謝銘洋、呂太郎、楊惠欽、蔡宗珍、蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥等八人。

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立院司法及法制委員會昨審查今年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分。翁曉玲質詢指出，賴總統在兩年內不公布國會通過的五部法律，這是非常嚴重的違憲亂政。

潘孟安反駁，立法院通過的法律已有多少案子被判定違憲？國會總不能任意自大，要叫總統公布一個窒礙難行的法案，總統及行政院並非橡皮圖章，這是權力分立制衡的五權憲法原則。

未等潘孟安說完，翁曉玲便搶先抨擊，總統不是憲法法庭、大法官，無權自行宣告法律違憲，已違反第一個憲法義務；至於第二個憲法義務，大法官已缺額一年半，賴清德縱使曾提過兩次名單，但立法院審議不通過後，仍應基於憲法忠誠義務持續提名，而非讓大法官謝銘洋持續代理司法院長。

潘孟安則表示，賴總統已送了兩次大法官人選，均遭立法院否決，「妳說還要再送嗎？要持續被你們否決嗎？」台灣法學界對這樣的國會非常心痛，所有法學精英不會接受來這邊被凌遲、霸凌，「我們也會適時提出」。

潘：大法官提名 屬於總統職權

潘孟安會後受訪說明，大法官提名是總統決定，他回應僅說明整個過程和事實，沒有講要或不要送，要不要送（提名名單）屬於總統職權。

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