參選台北市長惹怒國台辦… 沈伯洋反酸：中國的制裁 是最好的勳章

民進黨立委沈伯洋參選北市長，引來中國國台辦批評，沈昨直言，中國的制裁，是他最好的勳章。（資料照）

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋投入北市選戰後，陸、空戰雙軌進行，包含無限城論壇、「市民之鎚」等政見與選戰工具也在網路引發迴響，沈近日高聲量除引發藍營攻勢，中共也急跳腳。國台辦廿日批評，相信廣大台灣同胞會與沈劃清界限；沈伯洋昨直言，中國對他的制裁，就是最好的勳章。

中國將沈伯洋列入「台獨頑固分子」制裁清單，去年十一月透過重慶市公安局以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，發布紅色通緝，揚言透過國際刑警組織全球抓捕沈伯洋，引起國際社會關注與聲援。

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國台辦廿日批評，台獨頑固分子沈伯洋大肆宣揚台獨分裂謬論，從事分裂國家犯罪活動，被依法懲治、終身追責。相信廣大台灣同胞會與其劃清界限，堅定維護台海和平穩定，堅定守護自身利益福祉。

魯比歐被制裁 還是去了中國

沈伯洋指出，國台辦要請台灣人跟他劃清界線，但中共先前制裁美國國務魯比歐，看起來界線也不是劃得很清楚，因為魯比歐前陣子才剛去中國而已。國台辦連自己的界線都劃不清楚，想要對台灣人指指點點，大可不必。

魯比歐二〇二〇年擔任參議員時，因針對香港議題批評中國人權，被北京兩度制裁；不過，五月十三日魯比歐隨美國總統川普訪問中國時則是受到隆重接待的座上賓。早在去年一月，中國就悄悄替魯比歐更改翻譯名稱，把原先的「盧比奧」改成「魯比奧」，外界認為，北京此舉是在自圓其說，為制裁解套。

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