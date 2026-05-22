歐洲議會決議 挺台參與國際組織 強調聯大二七五八號決議 未決定台灣主權

歐洲議會全會廿日通過「有關第八十一屆聯合國大會之建議」決議案，重申支持台灣有意義參與國際組織。（路透檔案照）

台灣已連續第十年被世界衛生大會（WHA）拒於門外。歐洲議會全會廿日通過「有關第八十一屆聯合國大會之建議」決議案，重申支持台灣有意義參與國際組織，並關切台海及南海情勢，反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。英國、加拿大、澳洲、法國、德國、日本、立陶宛、紐西蘭與波蘭等九國駐台機構，也於昨日發聲，支持台灣有意義參與世衛組織（WHO），並以觀察員身份參與WHA。

歐洲議會決議案特別援引於二〇二四年通過的「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第二七五八號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強調聯大第二七五八號決議並未決定台灣主權，也沒有提到台灣，不可用此決議排除台灣的國際參與。歐盟應強化對台灣有意義國際參與的支持，以貢獻國際社會福祉。

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該決議另強調，應透過外交途徑，避免台灣海峽及南海衝突升級，反對任何以脅迫或武力片面改變現狀的行為；並與理念相近夥伴深化合作，鞏固台海地區穩定與安全，強化對於脅迫或軍事行動的嚇阻；同時持續捍衛聯合國憲章禁止使用武力原則。決議並呼籲聯合國允許持有台灣護照的社運人士、公民社會代表及記者進入聯合國參與活動。

英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、澳洲辦事處、法國在台協會、德國在台協會、日本台灣交流協會、立陶宛貿易代表處、紐西蘭商工辦事處以及波蘭台北辦事處等九國在台代表處昨日也一同重申，支持台灣有意義地參與WHO，並以觀察員身份參與WHA。

九國駐台機構發聲 支持台灣參與世衛組織

九國在台代表處表示，第七十九屆世界衛生大會在日內瓦召開，台灣仍被排除於全球國際衛生體系之外。聲明強調，台灣傑出的能力與作法，包括卓越的公共衛生專業、民主治理與先進科技，可為WHA的討論帶來極大助益。台灣被排除在這個全球最重要的公共衛生論壇之外，毫無正當理由。這破壞了這世界所迫切需要、同時也是WHO創始文件中所明載的精神，即兼容並蓄的全球公共衛生合作與安全。

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