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    首頁 > 政治

    真和平，要國防 逾60民團523遊行

    2026/05/22 05:30 記者陳治程／台北報導
    經民連等逾六十個民團將於明日在台北舉行「真和平，要國防」遊行，疾呼政府二提國防特別預算，以最快速度強化國防。（記者塗建榮攝）

    經民連等逾六十個民團將於明日在台北舉行「真和平，要國防」遊行，疾呼政府二提國防特別預算，以最快速度強化國防。（記者塗建榮攝）

    疾呼政府二提國防特別預算 以最快速度強化國防

    行政院先前提出一．二五兆元國防特別條例草案，藍白聯手主導通過的版本僅七八〇〇億元，砍掉四七〇〇億元，排除商購、委製和台美合作項目。為此，逾六十個民團將於明日在台北舉行「真和平，要國防」遊行，籲大眾看破中共侵略本質，並疾呼政府二提國防特別預算，以最快速度強軍。

    包括經濟民主連合、台灣前進陣線等民團昨舉行「真和平，要國防」行前記者會，說明週六遊行訴求。經民連召集人賴中強表示，行政院版國防特別預算不只被打六折、非對美軍購項目皆遭刪去，面對中共解放軍建軍百年在即，他主張政府應提出第二次國防特別預算，方能在有限時間內快速強化國防。

    籲大眾看破中共侵略本質 奉勸國民黨「浪子回頭」

    軍事專家、台灣安全發展協會發起人諸葛風雲強調，國防特別預算中的「台美共同研發及採購合作裝備、系統」，是台灣能與美國洛馬、雷神、諾格等老牌大廠，以及Anduril 、Kratos等新銳大廠合作的契機，更能加入國際供應鏈，與世界接軌。

    火箭專家、福和會會長陳彥升直言，這次國防特別預算被砍近三分之一，幾乎都是國防自主相關項目，如同綁住自己雙手，非常不合理，疾呼必須爭取第二個國防特別預算，才能守護我們這個美麗的國家。

    黑熊學院執行長朱福銘指出，民防是國防的社會後盾。國軍在前線需要彈藥，社會在後方需要秩序、醫療、補給、資訊與地方動員能力。真正的防衛韌性，必須把國軍、產業、地方政府與民間社會接成一套系統，通用彈藥將決定國軍的持續作戰和自我補給能力。他疾呼，該預算應納入第二次國防特別條例，讓敵國知道「每一天都不適合侵略台灣」。

    台灣教授協會副會長陳月妙說，明天是圖博特（西藏）一九五一年與中共簽署十七條和平協議的紀念日，這紙協議換來的是三十年間一百二十萬人的非自然死亡，武裝衝突、監囚、死刑、饑荒、自殺喪命逾一一八萬人，過去十七年更有一五五人自焚，「中國人所謂的和平，是大屠殺之後，就有和平。」痛批國民黨主席鄭麗文跪見中共總書記習近平，奉勸國民黨「浪子回頭」，大家「自己的台灣要自己救」。

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