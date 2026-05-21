國台辦又喊「祖國終將統一」 陸委會：台灣民意堅定拒絕一國兩制

賴清德總統昨表示，「台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕『以和平包裝統一』的統戰作為」。中國國台辦發言人朱鳳蓮回嗆，不管賴清德說什麼、做什麼，都阻擋不了「祖國終將統一」。（翻攝直播）

賴清德總統昨表示，「台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕『以和平包裝統一』的統戰作為」。中國國台辦回嗆，不管賴清德說什麼、做什麼，都阻擋不了「祖國終將統一」，必將統一的歷史大勢；陸委會駁斥，「一個中國」、「一國兩制」，根本沒有中華民國生存的空間，政府不會接受，台灣民意早已堅定拒絕。

陸委會：台海現狀 不因北京敘事改變

針對賴清德在執政兩週年發表的談話，國台辦發言人朱鳳蓮表示，不管賴清德說什麼、做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了台灣同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。

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朱鳳蓮聲稱，兩岸關係的僵局之所以難以解凍，兩岸對話溝通機制之所以停擺，根本原因是民進黨置兩岸同胞利益福祉於不顧，拒不承認「一個中國原則的九二共識」。

陸委會回應，當前兩岸關係陷入僵局的癥結，在於北京始終不願正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從未被中華人民共和國統治過、更不屬於其一部分的客觀事實，這是不容否認的台海現狀，絕不會因北京當局扭曲的敘事，而有實質上的改變。

陸委會指出，我方已多次強調，二〇一九年「習五條」後，北京當局定義的「九二共識」，就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，就是「一個中國」、「一國兩制」，根本沒有中華民國生存的空間，政府不會接受，台灣民意早已堅定拒絕。

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