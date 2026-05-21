為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國台辦又喊「祖國終將統一」 陸委會：台灣民意堅定拒絕一國兩制

    2026/05/21 05:30 記者陳鈺馥、羅國嘉／台北報導
    賴清德總統昨表示，「台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕『以和平包裝統一』的統戰作為」。中國國台辦發言人朱鳳蓮回嗆，不管賴清德說什麼、做什麼，都阻擋不了「祖國終將統一」。（翻攝直播）

    賴清德總統昨表示，「台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕『以和平包裝統一』的統戰作為」。中國國台辦發言人朱鳳蓮回嗆，不管賴清德說什麼、做什麼，都阻擋不了「祖國終將統一」。（翻攝直播）

    賴清德總統昨表示，「台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕『以和平包裝統一』的統戰作為」。中國國台辦回嗆，不管賴清德說什麼、做什麼，都阻擋不了「祖國終將統一」，必將統一的歷史大勢；陸委會駁斥，「一個中國」、「一國兩制」，根本沒有中華民國生存的空間，政府不會接受，台灣民意早已堅定拒絕。

    陸委會：台海現狀 不因北京敘事改變

    針對賴清德在執政兩週年發表的談話，國台辦發言人朱鳳蓮表示，不管賴清德說什麼、做什麼，都掩蓋不了其冥頑不化的台獨本質，改變不了台灣是中國一部分的地位，割裂不了台灣同屬一個中國的歷史和法理連結，更阻擋不了「祖國終將統一」，也必將統一的歷史大勢。

    朱鳳蓮聲稱，兩岸關係的僵局之所以難以解凍，兩岸對話溝通機制之所以停擺，根本原因是民進黨置兩岸同胞利益福祉於不顧，拒不承認「一個中國原則的九二共識」。

    陸委會回應，當前兩岸關係陷入僵局的癥結，在於北京始終不願正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣從未被中華人民共和國統治過、更不屬於其一部分的客觀事實，這是不容否認的台海現狀，絕不會因北京當局扭曲的敘事，而有實質上的改變。

    陸委會指出，我方已多次強調，二〇一九年「習五條」後，北京當局定義的「九二共識」，就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，就是「一個中國」、「一國兩制」，根本沒有中華民國生存的空間，政府不會接受，台灣民意早已堅定拒絕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播