接見民主前輩 賴清德：堅持台灣優先、自由民主

賴清德總統昨在總統府接見前立法院長游錫堃、台灣日本關係協會會長謝長廷、總統府資政姚嘉文、亞太和平研究基金會董事長許信良等多位「民主前輩」，賴承諾未來將持續認真打拚，堅持台灣優先、堅持台灣自由民主的道路。（總統府提供）

昨天是五二〇，賴清德總統在總統府接見總統府資政姚嘉文、國策顧問林光義、前國策顧問黃天福、黃華、立法院前院長游錫堃、台灣日本關係協會會長謝長廷、亞太和平研究基金會董事長許信良等「民主前輩」。賴承諾，面對中國挑戰越來越大，他將持續認真打拚，堅持台灣優先、堅持台灣自由民主的道路，並讓國家經濟越來越好。

賴清德表示，今年是總統直選三十周年，過去民主前輩們的打拚和累積，讓台灣今日得以繁榮發展，尤其在當時充滿困難與危險的年代，仍願意冒著生命危險投入政治與民主運動，他內心充滿敬佩與感謝，也深感責任重大。

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他指出，面對來自中國的挑戰越來越大，他的責任也越來越大，邀請民主前輩前來，特別代表台灣人民表達感謝與敬意，同時承諾未來將持續認真打拚，堅持台灣優先、堅持台灣自由民主的道路，他將依循民主前輩的腳步繼續前進，必定堅持台灣人民的理念，維持民主自由制度不變，讓國家能夠越來越好、經濟也越來越好。

賴提到，台灣的自由民主在「經濟學人」和美國「自由之家」的評比都是名列前茅，近年經濟表現也突飛猛進。馬英九前總統交棒給蔡英文前總統的時候，台灣的GDP十七兆元，蔡前總統交棒給他是廿五兆元，現在已達卅二兆元，躋身世界前廿大經濟體，其中一個關鍵原因是台灣沒有像過去，把所有雞蛋都放在中國這個籃子裡，而是發揮國家戰略「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的效果。

總統直選30週年 賴：彰顯主權獨立

賴清德昨在民進黨中常會也談到，五月廿日不僅是他與副總統蕭美琴就任滿兩年，也是台灣人民在三十年前，首次透過直接民選產生總統、副總統後的歷史性就職日。

賴說，總統由人民直接選舉，不僅代表主權在民，人民是國家主人的具體實踐，更彰顯台灣，無論名稱是中華民國、中華民國台灣或台灣，已經是一個主權獨立的國家。

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