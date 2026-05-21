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    首頁 > 政治

    駁鄭麗文國家安全「兩腳說」》賴清德：擋軍購自斷一腳 見習再被斷一腳

    2026/05/21 05:30 記者陳政宇／台北報導
    針對國民黨主席鄭麗文表示台灣的國家安全必須「兩隻腳」站穩。總統賴清德昨提出反駁強調，鄭的「兩腳說」無法提供穩定基礎，更何況鄭帶頭阻擋軍購等同自斷一隻腳，還與中國國家主席習近平見面、接受九二共識，放棄台灣主體性，讓中國砍斷另一隻。（記者塗建榮攝）

    針對國民黨主席鄭麗文表示台灣的國家安全必須「兩隻腳」站穩。總統賴清德昨提出反駁強調，鄭的「兩腳說」無法提供穩定基礎，更何況鄭帶頭阻擋軍購等同自斷一隻腳，還與中國國家主席習近平見面、接受九二共識，放棄台灣主體性，讓中國砍斷另一隻。（記者塗建榮攝）

    針對國民黨主席鄭麗文表示台灣的國家安全必須「兩隻腳」站穩，包括強大的防衛力量、以及擴大兩岸和平對話與交流。總統賴清德昨提出反駁強調，鄭的「兩腳說」無法提供穩定基礎，更何況鄭帶頭阻擋軍購等同自斷一隻腳，還與中國國家主席習近平見面、接受九二共識，放棄台灣主體性，讓中國砍斷另一隻。

    賴總統昨召開執政兩週年記者會並發表談話。媒體提問，如何看待鄭麗文先前稱國家安全要有兩隻腳，一隻是強化自我防衛的能力，另一隻是要為兩岸和平努力，以及兩岸如何恢復旅遊等非政治交流？

    願意對等交流 可惜中國選擇在野黨

    賴清德回應，鄭麗文關於國家安全的兩腳說法並不穩定，沒辦法提供台灣國家安全的穩定基礎。更何況，鄭帶頭阻擋軍購，影響防衛力量，等於自斷一隻腳；她和習近平見面、接受九二共識，放棄台灣主體性，讓中國砍斷另外一隻腳，這對台灣非常危險。

    關於台灣安全及區域和平穩定，賴清德說明，他上任時就提出四大支柱和平行動方案，一是強化國防，對外軍事採購、推動國防自主，以及發展無人機、無人艇或水下無人載具，都是必要做法。二是強化經濟韌性，台灣不僅經濟要好，還要有機制、有韌性，二〇一〇年台灣對外投資有八十三．四％投資中國，去年僅剩下三．七％，台灣沒把雞蛋放同一籃子裡，避免中國以商逼政，也讓經濟蓬勃發展。三是與民主盟友並肩站在一起，集體防禦、責任分擔，達成以實力達到和平的目標，也確保台灣安全與區域和平。第四，只要對等尊嚴，台灣願意和中國交流對話，希望與中國達到和平共榮目標，但比較可惜是中國選擇與在野黨溝通合作。

    九二共識 就是一個中國、一國兩制

    對於國民黨在「川習會」後要求回到「九二共識」、反對台獨，賴清德回應媒體說，「台灣不是中華人民共和國的一部分」是鐵一般的事實，也是國際社會的共識，「九二共識」在中國的國家政策就是「一個中國」，「台灣方案」就是「一國兩制」，換言之，「九二共識」無法解決兩岸問題，更不可能達到台灣人民對和平的期待。

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