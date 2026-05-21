日內瓦參加交流活動 石崇良︰感覺中國派人監視

衛福部長石崇良（左6）、國健署長沈靜芬（左5）在日內瓦舉行的「全球消除C型肝炎行動」論壇中，向全球專家學者分享台灣經驗。（國健署提供）

第七十九屆世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，衛福部長石崇良率團到當地交流，他受訪時表示，今年在健走活動時，感覺有中國派來的人在監視。中國國台辦昨日反嗆，民進黨當局藉「蹭會」等行為刷存在感，只會自取其辱；陸委會駁斥，中共慣常透過各種方式，干擾我國際參與，政府不會因為中共的阻撓而退縮。

陸委會︰不因中共阻撓而退縮

石崇良十九日晚間指出，WHA在日內瓦登場，台灣已經連續十年沒獲邀，今年我們的做法更多元，不再侷限在會議室裡做正式會議，可是場邊交流，疑似因為美國的退出，中國從旁監控施壓，例如健走活動時，旁邊有類似中國方面派來的人監視。

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國台辦發言人朱鳳蓮昨天回應，中方按照「一個中國原則」處理「台灣地區」參加包括世衛組織在內的國際組織及活動的問題，立場一貫。民進黨當局頑固堅持台獨立場，拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，是導致「台灣地區」不能與會的根本原因。民進黨當局藉「蹭會」等種種行為刷存在感，做政治文章欺騙「島內」民眾，只會自取其辱，改變不了「謀獨挑釁」注定失敗的下場。

對此，陸委會表示，台灣是世界的台灣，台灣人有權利走向世界，中共無權置喙。中共慣常透過各種方式，干擾我國際參與；政府不會因為中共的阻撓而退縮，將繼續爭取台灣參與WHA，推動國際醫衛合作，堅定守護二千三百萬台灣人民應享有的國際參與權利。

民進黨立委王美惠受訪表示，美國退出世衛組織後，大家都知道中國的手已經伸入WHO裡面，台灣要進入世衛組織更加困難，但不能因此就不去或不爭取。中國一定會派人來監視，國台辦「不要睜眼說瞎話」，不要只想監控台灣。

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