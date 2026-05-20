沈伯洋、蘇巧慧首度合體掃街 喊「雙北共好」

民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧一一與魚果市場攤商們握手致意。（記者王藝菘攝）

沈質疑雙北共治是由上而下想法 蘇妙喻像餐廳既競爭又合作

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧獲黨提名後，昨清晨首度合體到台北市萬華區的魚果市場拜票。沈伯洋表示，國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川提出的「雙北共治」，是由上而下的想法，他與蘇巧慧要做的是「雙北共好」，會持續傾聽民意努力深耕；蘇巧慧也以餐廳比喻城市，好的餐廳彼此既競爭又合作，才能讓客人吃到最好的料理。

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率綠營雙北小雞 魚果市場拜票

沈伯洋、蘇巧慧昨天清晨四點率領台北隊與新北隊的議員參選人，先從堤外華中橋下的魚類批發中繼市場開始掃街，高喊「二〇二六，雙北雙贏！」再到武聖殿、魚市理貨零批場、興德宮與第一果菜市場。沿途與攤商握手，一路有說有笑，還有攤商手比愛心打招呼；蘇發揮政壇前輩功能，一一向店家介紹沈伯洋，加深印象，沈也彎腰致意懇請鄉親支持，現場氣氛熱絡，有攤商大喊「我們這一區保證都民進黨的票！凍蒜！」

沈︰雙北生態系 根相連各有特色

「兩個城市一定是一加一大於二！」沈伯洋受訪表示，「雙北共治」是「由上而下」的想法；「雙北共好」就像一個生態系、一座森林，每一個區、每一個鄉鎮，都會有不同的大樹，根與養分相連，宛如交通與安全系統相連，但仍保有各自特色。他與認識超過廿年的蘇巧慧將奮力前行，互相競爭與茁壯，讓雙北成為全台最繁榮的地方。

蘇巧慧則說，城市之間的關係如好的餐廳，既競爭又合作，可以有同樣的消防、衛生法規，但有不同的主廚，想出不同的菜單，推出不同的菜色，讓客人吃到更優質的料理。

蔣萬安趕場輔選 連日跑雲林宜蘭

台北市長蔣萬安近兩日沒有公開的市政行程，繼十八日赴雲林考察營養午餐食材，與國民黨籍雲林縣長參選人張嘉郡合影，昨晚再以「宜蘭女婿」身分受邀為國民黨籍宜蘭縣長參選人吳宗憲助陣；沈伯洋對此表示，那是蔣的個人選擇，他會在台北市傾聽民意，努力深耕。

民進黨雙北市長參選人沈伯洋（右二）、蘇巧慧（前排左三）首度合體到萬華區魚果市場拜票，現場民眾熱情合影。（記者王藝菘攝）

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