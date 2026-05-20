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    首頁 > 政治

    蘇巧慧合體沈伯洋喊「雙北共好」 李四川：「雙北共治」很久了

    2026/05/20 05:30 記者董冠怡、賴筱桐／綜合報導
    國民黨新北市長參選人李四川（左二）到三重參加基層座談會，強調要打造30分鐘生活圈。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（左二）到三重參加基層座談會，強調要打造30分鐘生活圈。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧、台北市長參選人沈伯洋獲提名後，昨天首度合體到台北市萬華區魚果市場拜票。蘇巧慧以餐廳比喻城市，彼此競爭又合作，才能讓客人吃到最好的料理，沈伯洋認為國民黨提出「雙北共治」是由上而下的想法，他與蘇巧慧要推動「雙北共好」。國民黨新北市長參選人李四川回應，雙北共治已經很久了，沈伯洋可能對市政不清楚。

    蘇巧慧表示，她在美國讀書時就認識沈伯洋，至今已廿多年，沈也是她在立法院的好戰友，兩人感情好、交情深，扛起參選重擔，希望彼此的城市更進步。城市間的關係如同好的餐廳，既競爭又合作，可以有同樣的消防、衛生法規，但有不同主廚，想出不同菜單，推出不同菜色，讓客人吃到優質料理，像她提出新皇冠海岸、鑽石山城觀光計畫等政見，盼新北市從台北市的衛星，「變成自己的繁星點點」，獨一無二存在。

    蘇：以餐廳比喻 讓市民吃到優質料理

    「兩個城市一定是一加一大於二！」沈伯洋指出，「雙北共治」是由上而下的想法，但雙北就像一個生態系、一座森林，每一個區、每一個鄉鎮，都會有不同的大樹，根與養分相連，宛如交通與安全系統相連，仍保有各自特色，這叫「雙北共好」，他與蘇巧慧定會奮力前行，互相競爭與茁壯，讓雙北成為全台最繁榮的地方。

    沈：保有各自特色 互相競爭與茁壯

    另外，李四川昨出席三重區基層座談會表示，將興建蘆社大橋，強化交通量能，串聯北投士林科技園區，打造AI科技廊帶，若當選將與台北市密切合作，包括交通、文化、觀光、環保，讓雙北共治共榮，從一日生活圈進步到便利的卅分鐘生活圈。

    針對「雙北共好」，李四川說，他有點驚訝，因為沈伯洋可能不知道雙北其實共治了好久，包括八里污水廠共同處理雙北污水，淡水河岸、河面垃圾也是兩市共治，都做得相當好。

    李：雙北共治共榮 打造30分鐘生活圈

    不過，民進黨新北市議會黨團總召陳永福質疑，李四川說「雙北共治」是他的政見，現在又說雙北已共治很久，自己打臉自己，如果是早就在做的事，為何拿來當政見？李四川難道覺得新北市長侯友宜拖累台北市長蔣萬安？

    民進黨雙北市長參選人沈伯洋（右二）、蘇巧慧（前左三）合體拜票，喊出「雙北共好」。（記者王藝菘攝）

    民進黨雙北市長參選人沈伯洋（右二）、蘇巧慧（前左三）合體拜票，喊出「雙北共好」。（記者王藝菘攝）

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