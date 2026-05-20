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    首頁 > 政治

    美駐中國大使：川普向習表明對台政策不變

    2026/05/20 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普。（彭博檔案照）

    美國總統川普。（彭博檔案照）

    美國駐中國大使龐德偉指出，美國總統川普在與中國國家主席習近平會面時，表明美國對台政策在他任內不會改變，美方全面支持台灣關係法、美中三個聯合公報與對台六項保證。龐德偉強調，川普堅守美方底線，他的對台政策與美國的對台政策沒有改變。

    龐德偉十八日接受財經頻道CNBC節目主持人柯恩訪問。柯恩提問，川普在先前的訪問中提到「將對台軍售作為交易籌碼」，聽起來似乎已放棄台灣，或為了經貿協議而改變美國政策，詢問龐德偉是否了解實際情況？

    龐德偉對此回應：「我知道發生了什麼事，川普總統表達得非常清楚。」他解釋，後來在「空軍一號」專機上，記者圍著川普提問，當時被問到的問題並不一樣。

    龐德偉還原現場情況：「（川習會）當時我在場，川普清楚對中國國家主席習近平表明，我們不會改變美國對台灣的政策，我們完全支持台灣關係法、三個聯合公報與六項保證；我們不支持台灣獨立，但也不想看到兩岸之間的脅迫，我們希望看到和平解決方案。我們要的，也是中國要的，他們要和平與穩定。」

    對於軍售議題，龐德偉指出，川普在第一任期和當前任期批准對台軍售的武器，比一九七九年以來任何美國總統批准的對台軍售多出五〇％，川普維持了美國過去四十多年的對台政策。

    柯恩追問：「你說我們不支持台灣獨立，這是我們的政策嗎？」龐德偉回答，台灣關係法與美中三公報都闡述，美國不支持台灣獨立。柯恩又進一步追問，美國既不支持台灣獨立，但也不希望中國藉由軍力或脅迫手段，去改變台灣獨立的現狀，是否就是所謂的「戰略模糊」？

    龐德偉回應：「我不認為那是模糊，我知道數十年來這被稱為戰略模糊。對我來說這非常清楚，我們不選邊，希望台灣與中國的人民決定未來。我們只是不希望見到脅迫的方式，不希望結局是軍事打擊行動。」

    龐德偉強調，川普說得非常清楚，美國的政策並沒有改變，「他強化了這項立場的明確性，同時也聆聽了習近平的說法。」「我再說一次，川普總統確認了我們對於台灣與軍售的立場及過去的作法。」

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