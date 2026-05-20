美眾院「台灣連線」聲明：確保台灣獲得所需防衛與支援

美國聯邦眾議院跨黨派組織「國會台灣連線」十八日發表聲明，表明國會將繼續努力，確保台灣獲得其所需的防衛能力與支持。圖為Altius-600M攻擊型無人機發射升空。（資料照，國防部提供）

美國總統川普在結束中國訪問行程後表示，尚未決定是否批准一四〇億美元的對台軍售案，更直言該軍售案或許是他與北京談判時的「籌碼」。對此，美國聯邦眾議院跨黨派組織「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）十八日發表聲明，表明國會將繼續努力，確保台灣獲得其所需的防衛能力與支持。

連線共同主席貝拉（Ami Bera）、史坦頓（Greg Stanton）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及巴爾（Andy Barr）發表聯合聲明，首先肯定台灣立法院日前通過國防特別預算，有助於增強台灣自我防衛能力，強化嚇阻力量，並鼓勵立法院繼續努力，為國防優先需求提供全額經費，向國際社會明確表達台灣已做好萬全準備，堅定捍衛民主體制。

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針對軍售恐遭延宕的疑慮，聲明強調，「美國國會依然致力於加速交付台灣已經採購的關鍵防衛系統，並持續支持未來的對台軍售。我們樂見眾院外交委員會本週通過『豪豬法案』（PORCUPINE Act），以協助緩解這些軍售的積壓問題，並加速將關鍵防衛能力移交給台灣。」

聲明說：「身為國會台灣連線的共同主席，我們將持續努力，確保台灣能毫不延遲地獲得所需的能力與支持。」

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