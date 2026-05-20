學者：美台軍事產業鏈合作會更密切

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會昨在台大社科院召開。（記者陳鈺馥攝）

川習會後美中台與兩岸情勢發展，引發關注。專家學者昨強調，從美國總統川普和美國務卿魯比歐專訪所談到內容，對台灣而言都是大利多；美國若要維持在印太地區的領導地位，就無法放棄台灣。美台在軍事與產業鏈合作會更緊密合作，以落實對中國的實質遏制。

美若要維持印太領導地位 就無法放棄台灣

「川習會後美中台與兩岸情勢發展」座談會在台大社科院召開。中研院歐美所研究員林正義表示，中共領導人習近平利用北京主場，刺探川普在台灣議題的反應。川普在中國沒有公開對台灣的看法，接續在空軍一號、訪談的轉述與答覆記者，認為八一七公報是一九八〇年代產物，已時代久遠，一如他訪問北京前，就提出北京高峰會將談到對台軍售的議題。

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林正義指出，美國對台軍售不是只有川普單獨的決定，美國國會也有權力建議或主導對台軍售，川普不可能停止對台軍售。二〇二六年一月，美國國會已提出一四〇億美元對台軍售，台灣立法院也通過此一筆「政府對政府軍售」預算。

他分析，川普會挑選時間，儘量依照台灣立法院特別條例公布的一年之內規定，宣布對台軍售，以免面對美國國會議員更大的壓力。台灣的反對黨或部分媒體提及川普和習近平「共管台灣」，這是言過其實。

東海大學陸研中心主任林子立說，川普訪中目的更像是建立個人功業，而非為美中建立制度性安排。美國若要維持在印太地區的領導地位，就無法放棄台灣。因此川普可能在言論上對台採取模糊態度，但強調政策不變。除此之外，美台在軍事與產業鏈合作會更緊密合作，以落實對中國的實質遏制。

亞太和平研究基金會執行長董立文指出，關於川普與魯比歐專訪所談及台灣的內容，事實上對台灣而言都是大利多。魯比歐在北京專訪的重點是「警告」，若中國試圖透過武力或脅迫改變現狀，「會是可怕的錯誤，勢必影響兩國利益與全世界的利益」。

董立文分析，川普在川習會後的專訪，關鍵詞句是，「沒有對習近平承諾任何事」、「不與習近平討論對台動武問題」，「軍售問題會和台灣掌權者討論」，以及「不希望台灣宣布獨立背後被認為是美國的支持，也不想美國飛九五〇〇英里去打仗」等。這是美中雙方對台灣議題再一次的各說各話，維持現狀。

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