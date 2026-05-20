顧立雄：軍售維持台海和平合乎美利益

顧立雄昨陪同行政院長卓榮泰赴立法院專案報告國防特別預算案並備質詢。（記者羅沛德攝）

川習會落幕後，有外媒報導稱美國總統川普將暫緩下批對台軍售，引發高度關注。國防部長顧立雄昨強調，包括川普總統在內等美方高層，皆已表態美國對台政策不變，這具有兩個意涵，一是長期以來美國透過軍售管道維持台海地區和平穩定，這是「台灣關係法」所建構的；二是蘊含著台海和平穩定合乎美國的核心利益。面對後續局勢，我方將持續與美方溝通，保持冷靜樂觀的態度。

我方是穩定現狀的維持者 而非挑釁者

顧立雄昨陪同行政院長卓榮泰赴立法院專案報告國防特別預算案並備質詢。顧於會前受訪指出，台海和平穩定其中一個很重要的反制力量，也就是運用軍售的管道，而我方是台海和平穩定現狀的維持者，而非挑釁者，中方昨更再次遂行其片面宣稱的「聯合戰備警巡」，由此可以看出，一再地去挑釁、引起事端來破壞台海現狀的是中國，不是我國。在此情況下，政府認為維持軍售管道絕對合乎美國的利益。

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政府原提出之一．二五兆元國防特別條例，日前遭在野黨聯手大砍至七八〇〇億元，其中包含無人載具在內的關鍵商購與委製項目遭全數排除。對於在野黨放話杯葛新條例，顧立雄表示，國防部正就四七〇〇億元的個別案項進行檢討，未來不排除以另提特別條例、追加預算，或是排入年度預算等三種方式處理，最後檢討後會奉行政院來核定。

有關在野黨立委排除商購、委製項目，且又擬刪凍無人機相關預算，卓榮泰在專報時強調，本次特別預算所籌購裝備可適度提升整體聯合作戰效能，但若要形成「台灣之盾」全方位防空火網、海上之不對稱防衛能力，以及強化持久削弱作戰能力等三項要素，後續仍需同步建置指管決策、全域偵蒐、無人與反制系統、中程反彈道飛彈，並擴建防衛韌性相關的各式彈藥與裝備生產線以擴張軍備產能。

顧立雄也指出，無人機的發展一直是國防部思考如何建構不對稱戰略的重要項目，在野黨立委先前也提過無人機是非常重要的戰略，因此期盼朝野政黨都能夠支持無人機的預算編列與自主產製。此外，有關國民黨立委馬文君提案擬將海鯤號國造潛艦後續艦第二年一一九億元預算全數凍結，顧立雄則重申，現在國軍最重要的工作，是讓海鯤號的海上測試能夠儘速完成。

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