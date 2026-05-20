卓揆：首批5軍購 籌編約2950億元

行政院長卓榮泰（左）昨赴立院專案報告國防特別預算首批發價書預算案並備詢，右為國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）

反甲型無人機飛彈系統ALTIUS 700M及ISR600 也獲美發價書

行政院長卓榮泰昨應邀赴立法院專案報告國防特別預算首批發價書預算案並備詢。他指出，海馬士多管火箭系統等四項軍購均已完成發價書簽署，備受矚目的反甲型無人機飛彈系統、即ALTIUS 700M及ISR600無人機案，也剛於五月十六日獲得美方發價書草案，目前刻正執行發價內容磋商與簽署作業。首批五項對美軍購裝備清單總計籌編約二九五〇億元。

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立法院副院長江啟臣在詢答結束後主持朝野黨團協商，各黨團達成共識，同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案，並決議院會於今天下午繼續開會，邀請卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

卓榮泰報告表示，首批發價書共包括五案，其中M109A7自走砲金額為八〇六億六五七三萬元、海馬士多管火箭飛彈系統為一五九七億一〇四三萬元、反甲型無人機飛彈系統為卅三億八四二九萬元、標槍反裝甲飛彈為九十九億二六三五萬元，以及拖式二B反裝甲飛彈為一一六億五十八萬元。

海馬士付款期限到月底 具時效緊迫性

卓指出，海馬士多管火箭飛彈系統的付款期限將於五月卅一日屆期，具有時效緊迫性；而反裝甲型無人機飛彈系統剛於五月十六日獲得美方發價書草案，刻正執行發價內容磋商與簽署作業。

卓榮泰說明，本次規劃採購的海馬士、標槍及拖式二B飛彈等，過去五年均有納入籌獲，但為因應中國加速提升對我國發動聯合火力打擊等作戰態勢，原籌購數量不足以應付作戰需求，因此必須增購；而新籌購具備精準打擊能力的M109A7自走砲，則有助於創造有力的戰局。

另，針對立委質疑F-16V交貨延宕，國防部長顧立雄答詢回應，首架飛行測試已開始，預計今年九月會有第一架飛機抵台，預估現在有五十餘架飛機正在生產線，今年底前會盡速讓更多架次來台。

至於海馬士多管火箭系統的首期款將於五月三十一日到期，顧說明，屆時若預算仍未通過，將引用「預算法」第八十四條，先行請求同意支付，並將協調使用既有預算，在行政院同意下先行支用。

對於軍購遭藍白刪除的四七〇〇億元如何處理？卓揆稍早在政院記者會重申，一定會在「憲法」與「預算法」規定下進行，依照正常程序，就是再提特別條例與預算、追加預算、以年度的公務預算編列，三個方式都有其考量之處。但若攸關商購、委製、台美合作、本土軍工國防產業發展的四七〇〇億元全數以公務預算支應，對年度預算會發生排擠效果。

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