馬文君提案凍結國造潛艦後續艦預算 台船工會譴責：不惜上街頭抗議

國民黨立委馬文君提案凍結海軍司令部所編列「國造潛艦第三階段後續艦籌建」上百億元預算，台船工會昨嚴厲譴責，不排除串連相關產業及勞工團體走上街頭。（資料照）

國民黨立委馬文君提案凍結海軍司令部所編列「國造潛艦第三階段後續艦籌建」上百億元預算，台船工會昨嚴厲譴責。理事長張益得指出，此舉無疑為台船承造後續艦進度投下了極大的變數，不排除串連相關產業及勞工團體走上街頭，喚起有國防意識的全民抵制阻礙國防發展的政黨及民代。

盼全民抵制阻礙國防發展民代 不容研發打拚廿多年成果被摧毀

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立法院外交及國防委員會近期將審議今年度中央政府總預算國防部部分，馬文君已提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」預算，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算。

台船工會指出，「海鯤號」後續艦（第二至八艘）第三階段籌建經費共約一一九．五億元，在立法院外交及國防委員會審查預算時，馬文君等人提案將該筆預算全數凍結，交船後再審，其他立委亦提出凍結半數或部分業務費的提案。

工會表示，台船於二〇一五年底進行「潛艦國造第一階段合約設計」公開招標選商，期間面對國際封鎖與技術空白，台船團隊歷經零組件輸出許可延宕、跨國技術協調與嚴峻的潛航測試，並透過原型艦的淬鍊，已經培育並留住關鍵的造艦人才，建立起台灣本土的潛艦建造產線，不但為未來海軍規劃的後續艦量產計畫做好準備，也提升了台灣在非對稱作戰上的嚇阻力。

台船工會表示，為了捍衛潛艦國造（IDS）後續艦進行，全民國防安全及產業發展，工會除了持續爭取跨黨派民代及立委的理性監督與實質支持，更不惜走上街頭，希望藉由集體發聲與陳情，促使跨黨派的民代及立委重視並支持，絕不容許研發打拚廿幾年的成果被摧毀。

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