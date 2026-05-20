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    首頁 > 政治

    就職2週年 揭3執政核心 賴籲朝野拒絕紅色統戰

    2026/05/20 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今將發表就職兩週年談話。據悉，賴將提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。（資料照）

    賴清德總統今將發表就職兩週年談話。據悉，賴將提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向。（資料照）

    賴清德總統今將發表就職兩週年談話。據悉，面對當前威權擴張與朝野對立等並行挑戰，賴將提出「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」三大執政核心方向，呼籲朝野面對外部威脅要有共同底線，明確拒絕「以和平包裝統一」的紅色統戰攻勢，同時宣示規劃投入產業振興，並拋出少子化對策等。

    宣示多面向產業振興 應對少子化對策

    據悉，總統五二〇談話以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為題，從一九九六年首次總統直選談起，強調民主是世代犧牲的積累，必須繼續捍衛。

    總統將闡明三大關鍵方向：

    第一、「守護民主生活方式」，強調台灣的未來不能由外人或恐懼決定，政黨競爭是常態，但面對外部威脅需要共同A1底線，守護台灣不應因立場不同而打折。

    第二、「維持台海和平穩定」，明確拒絕「以和平包裝統一」的統戰攻勢，和平必須靠國防實力、清楚的國家意志，以及與民主夥伴共同撐起，政府將持續推動國防改革、擴大投資，首艘國造潛艦「海鯤號」的完工，正是國防自主意志的體現。

    第三、「經濟發展」。儘管台灣今年第一季經濟成長率創卅九年來單季最高，但總體經濟成長的好處必須讓全民「有感」，政府規劃多面向投入產業振興、加薪、住宅、托育、長照等；另將涉及少子化對策等。

    談話結尾，總統將以台灣的力量在於「自由意志」、「價值清楚」、「從未放棄方向」作結，呼籲國人以三十年「民主自信」為基礎，為下一代留下更安全、更自由的台灣。

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