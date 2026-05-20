台灣參與WHA提案遭否決 帛琉、巴拉圭聲援

第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦召開。（法新社）

第七十九屆世界衛生大會（WHA）十八日在瑞士開幕並進行全會二對二辯論，台灣參與WHA提案仍遭否決。友邦帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓及巴拉圭衛福部次長歐德亞多皆聲援台灣表示，台灣應獲邀以觀察員身分參與WHA，並有意義地參與世界衛生組織的各項會議、機制及活動。

在二對二辯論中，中國及巴基斯坦以正方身分重申一中原則。歐宜樓於二對二辯論表示，聯合國大會第二七五八號決議及WHA第廿五．一號決議均未提及台灣，也未授權其他政府在聯合國體系或WHO中代表台灣，任何企圖援引這些決議阻撓台灣國際參與的行為，皆是對國際法的刻意扭曲。

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歐德亞多也強調，「普遍性原則」是指引WHO運作及履行全球公共衛生領導職責的核心基石之一，若連技術與科學合作都受到阻礙，任何全球衛生體系皆無法稱為真正具包容性與完整性，尤其當此情形意味著二三五〇萬人被排除。四國代表發言後，大會主席最終仍裁定，不將台灣議題納入本屆大會議程。

衛福部長石崇良則指出，對於今年WHA我國仍然沒有收到邀請函，代表團已表達嚴正抗議，另也於周邊活動透過四場論壇積極展現台灣醫療實力。

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