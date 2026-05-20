對調查小組下最後通牒》 蕭旭岑案 馬辦27日開記者會說真相

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

馬英九基金會三人調查小組調查前員工蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占結果尚未出爐，基金會昨下最後通牒，指廿七日若不提出調查報告，基金會就召開記者會「以昭公信」。調查小組成員李德維點名主導調查的前國安會祕書長金溥聰「到底算哪位？」以為自己還在當官，還要給人限期報告？

李德維：金溥聰到底算哪位

基金會前天聲明，前總統馬英九日前致電給李德維，李答應邀請出席廿一日董事會；但李後來表示，會先告知馬辦不建議廿一日召開。對此，基金會昨再度聲明指控李德維的發言反覆無常，親口對馬承諾廿一日可以提出調查報告，現又找理由改口無法如期完成，言而無信，令人遺憾。

請繼續往下閱讀...

基金會表示，曾多次催促調查小組針對基金會所提供的三位人證和涉嫌的物證調查其真實性，至今已近兩個月，卻只約詢調查基金會二位人證，另約詢執行長戴遐齡。約詢所提的問題和基金會提供相關事證並無太大關聯，大多只圍繞在馬英九的身體健康打轉。

基金會指出，因調查三人小組召集人薛香川前天告知，調查結果已近尾聲，希望能再寬延一段時間，加上蕭旭岑昨也呼籲盡早完成調查，馬英九因此認為調查不應再被各種藉口拖延，決定廿七日是提出調查結果的最後底限。如調查小組屆時仍藉故拖延，馬英九將委託戴遐齡，在基金會委託的律師、會計師及協助調查的金溥聰等人陪同下召開記者會，說明事件前後始末及一切真相。

調查小組回應，要求基金會提供的調查資料，尚未完全提供；人員也尚未約談完畢，董事會應待調查報告出爐後再議。至於調查完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至不當強行設下期限。

調查小組表示，三月廿七日董事會成立三人調查小組，在尚未收到任何資料情況下，小組即在清明長假期間兩次召開會議，四月廿日收到部分紙本資料隔日即進行約談，顯示小組力求盡早完成調查工作之決心；基金會罔顧事實，惡意批評調查工作，對調查小組是一種侮辱。

調查小組也表示，董事會是財團法人最高機關，三人調查小組是董事會正式決議組成，本會內部資料基金會相關員工無權外洩，遑論妄稱事實或真相，如有違法行為，必將追究到底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法