新聞分析》彈劾案這一場鬧劇

由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院昨進行記名投票，最終投票結果，贊成彈劾五十六票、反對彈劾案五十票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（記者羅沛德攝）

記者陳政宇／特稿

藍白陣營過去半年來，將行政院對「財劃法」拒絕副署的憲政，無限上綱為執政獨裁的憲政危機，並以此發動史無前例的總統彈劾案。然而，這場宣稱是捍衛制度的重大時刻，最終在陳玉珍與陳超明的不在場證明中，意外拆穿在野黨的政治虛實。

在野黨去年底強勢通過危及中央財政的「財劃法修正案」，在行政院覆議案遭否決後，卓揆以法案涉及違憲與權力失衡為由，開創拒絕副署的憲政先例。這迅速成為在野黨重塑戰場的契機，將原本圍繞財政分配的政策之爭，重新包裝為「總統毀憲」的道德審判。

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這場彈劾的成本之所以低廉，在於它繞過了藍白對治理方案的論證義務。

對國民黨而言，「總統毀憲獨裁」的敘事能直接觸及選民，化為二〇二六選舉口號，毋須提出任何可被檢驗的替代施政方案。對民眾黨的黃國昌而言，憲政捍衛者的姿態提供一個與藍綠平起平坐的槓桿，用最小的政治資本換取最大的能見度。兩黨各取所需，合流只有算計。

不過，這套操作的邏輯矛盾是，在野黨一方面杯葛憲法法庭、阻撓大法官人事案，系統性地拆除憲政爭議的仲裁機制；另方面又將失去仲裁者後所產生的制度僵局，回頭詮釋為總統毀憲的罪證。彈劾失敗後，國民黨宣稱賴清德「留下恥辱印記」，還將憲法明定的三分之二彈劾門檻，重新描述「總統逃過一劫」。

在野黨才聲稱捍衛憲政，馬上就露出政治意志高於制度規則的口風。從「七成民眾使用免費AI工具」到能源政策、交通安全，各種施政不滿都被納入彈劾理由，淪為國會日常攻防的延伸。一旦「施政失敗」與「重大違憲」間的界線被模糊，彈劾就不再是針對明確憲政失序的最後手段，收割的空間就越大。

若這場彈劾真是為了對抗行政獨裁，一位立委豈能在投票日以班機延誤為由缺席，甚至與「獨裁者」同框慶賀？兩位立委的不在場，加上總預算案的延宕與國家治理的卡關，共同勾勒出真實輪廓，這是一場藍白都不相信自己能贏、也根本不需要贏的鬧劇。

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