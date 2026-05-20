總統彈劾案 綠批藍白打假球的政治秀

由國民黨、民眾黨聯手提出的總統賴清德彈劾案，立法院昨進行記名投票，最終投票結果，贊成彈劾五十六票、反對彈劾案五十票，未達三分之二門檻，彈劾案不通過。（記者羅沛德攝）

立法院會昨天舉行總統賴清德彈劾案的記名投票表決，因未達通過門檻而不通過。對此，民進黨發言人林楚茵痛批，這完全是在野黨為了政治利益而進行的「打假球」政治作秀。國民黨則表示，賴清德已成為中華民國憲政史上第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。

藍：表決留下恥辱印記

林楚茵批評，這場彈劾案鬧劇的罪魁禍首就是立院國民黨團總召傅崐萁與民眾黨主席黃國昌。在「傅黃體制」把持下，國民黨立委全被綁架、民眾黨立委自甘成為被摸頭的「小藍」。過去兩年，大藍小藍根本不在乎國家正常運作，接二連三踐踏正當議事程序。利用席次優勢，強推包括「國會相關法案」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等高度爭議法案，甚至強行逕付二讀、協商過水、沒收程序討論；至今藍白在程序委員會阻擋國安法案交付審查，已累計近九百次。

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林楚茵續指，藍白陣營不僅破壞立法程序，去年度中央政府總預算遭藍白亂刪、亂凍；今年度總預算案更一路被拖延八個月，直到最近才交付審查。「傅黃體制」破壞國會議事、傷害民主憲政體制的惡行斑斑可考，竟還有臉譴責並彈劾賴總統。

國民黨則反批，賴清德自就任總統兩年以來，從逼近違憲違法邊緣，發動「大惡罷」撕裂台灣社會，到行政院拒絕副署、公布、執行立法院三讀通過的法律，再到核能政策反覆、能源風險升高，以及近期面對台獨議題說法閃躲，充分證明賴清德不僅無法團結國家，更已成為台灣憲政危機與社會動盪的最大亂源。

國民黨批評，立法院的彈劾案是賴清德就任以來，行政權濫權、毀憲亂政、撕裂社會、踐踏民主法治的「憲政污點」。彈劾案雖未通過，歷史會記下賴清德這恥辱的一天。

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